Neustart am Pferdemarkt: Genossenschaft findet Pächter für den Gasthof Fintel

Von: Lars Warnecke

In den Startlöchern: Guido und Peggy Kruse (Mitte) im Kreise ihres Service- und Küchenteams. Viele Mitarbeitende kommen wie das Pächter-Paar selbst aus Fintel. © -

Es liegen turbulente Zeiten hinter der Genossenschaft Dorfmitte, der Eigentümerin des Gasthofes Fintel. Corona hat ihren Plänen, das Gebäude weiterhin gastronomisch zu nutzen, zunächst ein dickes Kreuz durch die Rechnung gemacht. Jetzt aber hat sich ein Wirt gefunden.

Fintel – Guido Kruse und seine Frau Peggy wirken gelöst, geradezu tiefenentspannt. Nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen. Denn knapp zwei Wochen noch, dann möchte das Ehepaar Eröffnung am Pferdemarkt, in Fintels Dorfmitte, feiern – zunächst still und leise, in Form eines „Soft Openings“, bevor Mitte Oktober zum großen Paukenschlag ausgeholt werden soll (siehe Kasten). Welche Türen da aufgemacht werden? Nun, Guido Kruse ist der neue Wirt für den Gasthof Fintel (ehemals Röhrs). „Im Moment sieht es noch danach aus, dass wir erst in zwei Jahren werden öffnen können“, sagt der 55-Jährige augenzwinkernd. Schließlich müsse noch eine ganze Menge zusammengebaut- und -geschraubt werden – viele Geräte, die es für den Gastronomiebetrieb braucht, seien auch noch gar nicht geliefert worden. Den Schweiß auf die Stirn treibe ihm das allerdings nicht: „Das wird schon.“

Dass es etwas mit einem Pächter wird, der den Gasthof wieder mit Leben füllt, darauf hat lange Zeit die Anfang 2020 gegründete Genossenschaft Dorfmitte gehofft. Sie ist Eigentümerin des am Kreisel befindlichen Gebäudes. Aktuell 228 Mitglieder sind mit Anteilen involviert. Einer der Köpfe ist Hans-Hermann Ruschmeyer. Das Vorstandsmitglied erinnert sich: „Am 16. Mai hat Guido mich angerufen, um sein Interesse zu bekunden.“ Kruse wiederum, erst seit zwei Jahren mit seiner 52-jährigen Frau in Fintel wohnhaft, habe zuvor ein Gespräch mit einem der Genossenschaftsmitglieder geführt, welches ausschlaggebend gewesen sei, dass er die Initiative ergriffen habe. Dafür hat der ausgebildete Küchenmeister seinen alten Job an den Nagel gehängt – der war in einem großen Verdener Industrieunternehmen, wo er als gesamtgastronomischer Leiter gearbeitet hat. Davor war Kruse Küchendirektor in der Hotellerie.

Auf dem Außengelände will man im Frühjahr neben einem Biergarten auch noch eine Eisdiele etablieren. © -

Nun hofft der Wirt, den Gasthof wieder zu dem zu machen, was er immer war: Ein Treffpunkt für alle Finteler. Die Zeichen stehen jedenfalls gut. Das war nicht immer so. Mit Denny Thoms, dem vorherigen Pächter, legte die Genossenschaft eine glatte Bruchlandung hin, nachdem der im Frühjahr 2021 Insolvenz angemeldet hatte. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet Corona sollte den Gasthof-Eigentümern anschließend zumindest finanziell über die Runden helfen, wie Steffen Florin vom Vorstand berichtet. „Wir konnten dort für einige Monate eine privatgeführte Teststation aufbauen, wofür wir ein paar Mieteinnahmen bekommen haben.“ Und: Auch durch eine vom Landkreis installierte Impfstation habe man im letzten Winter Einnahmen generieren können. „Beides hat uns auf jeden Fall weitergeholfen – wie auch die Möglichkeit, dass wir den Saal für die ein oder andere Familienfeier vermieten konnten“, so Florin.

Bei aller Euphorie über die bevorstehende Wiedereröffnung – leicht gemacht habe man sich die Entscheidung anfänglich auf keiner Seite, sagt Ruschmeyer. „Wir haben viele Gespräche miteinander geführt, auch darüber, wie das Konzept aussehen könnte und was noch verbessert werden müsste.“ Daher habe der Pächter noch einige notwendige Investitionen im sechsstelligen Bereich tätigen müssen, wie auch die Genossenschaft selbst. „Es sollte ja auch energetisch alles auf dem neuesten Stand sein.“

Stoßen mit an: Claus Aselmann (2.v.r.) und Hans-Hermann Ruschmeyer (r.) vom Genossenschaftsvorstand. © -

Eines kann Guido Kruse derweil versprechen: Am Namen Gasthof Fintel wird nicht gerüttelt. „Never change a running system“, sagt er. Dafür könnten die Gäste sich auf viele optische wie konzeptionelle Neuerungen einstellen – angefangen von einer Gaststube mit gemütlichem Lounge-Charakter, deren hinterer Teil mit einem Restaurant für kleinere Gesellschaften mit deutsch-französischer Speisekarte aufwartet, über einen Clubraum mit angeschlossenem Raucherzelt bis hin zum großen Saal, in dem weiterhin Veranstaltungen aller Art stattfinden – „von der Hochzeit bis zur Scheidungsparty“, grinst der Wirt, der auch schon das Frühjahr fest im Blick hat. „Dann möchten wir noch einen Biergarten und eine Eisdiele etablieren, sodass wir den Gasthof schön ausgenutzt haben.“

Worüber sich der Mittfünfziger sehr freut: An Servicekräften mangelt es nicht. „14 Leute sind im Team, davon mit mir und meiner Frau, die den Service leiten wird, sechs Festangestellte.“ Seine anfängliche Sorge, er könne angesichts des vorherrschenden Fachkräftemangels nicht ausreichend Personal finden, habe sich jedenfalls in Wohlgefallen aufgelöst. „Ich glaube, da können wir richtig Stolz drauf sein.“

Rock‘n‘Roll inklusive Während der Gasthof Besuchern eingeschränkt schon ab dem 1. Oktober zur Verfügung steht (dann sollen der Clubraum und das Restaurant öffnen), wird am Sonnabend, 15. Oktober, das Opening in Gänze gefeiert – mit einem bunten Rahmenprogramm. „Dafür wird im Saal eine siebenköpfige Band aufspielen, die von mir schon den Auftrag bekommen hat: Es muss eine richtige Rock‘n‘Roll-Party werden!“, sagt Guido Kruse. Neben Kinderschminken wird es an dem Tag auch eine große Tombola mit mehr als 100 Preisen geben. Unter anderem winken den Losziehern Freigetränke sowie ein Abendessen im Gasthof für lau. Auch eine Weinprobe steht auf dem Programm. Und: Im großen wie auch im kleinen Saal wird es alle Getränke zu Happy-Hour-Preisen geben. „Das Bier etwa geben wir für 1,50 Euro aus, davon geht jeweils ein Euro an den Finteler Kindergarten.“