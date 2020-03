Fachausschuss gibt grünes Licht: Neue Feuerwehr-Fahrzeuge sollen kommen

So sieht es aus, das HLF 10: Timo Böhling, stellvertretender Ortsbrandmeister aus Kirchwalsede, stellt den Mitgliedern des Feuerwehrausschusses das Löschgruppenfahrzeug vor, das die Ortswehr seit rund einem Jahr in Besitz hat.

Lauenbrück - Es ist wie verhext: Sollte das neue Feuerwehrhaus in Helvesiek nach dem aktuellen Ausschreibungsergebnis gebaut werden, würden die Kosten, die die Samtgemeinde Fintel in tragen müsste, knapp 50 Prozent über dem anfänglich noch kalkulierten Ansatz liegen. „Der Neubau befindet sich mit über einer Million Euro deutlich über den Schätzungen“, machte Bürgermeister Tobias Krüger am Donnerstagabend in der gut besuchten öffentlichen Sitzung des Feuerwehrausschusses deutlich. Natürlich könne man auf dieser Grundlage so die Aufträge nicht mehr erteilen, würden wesentliche Gewerke wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Stahlbau – Stand jetzt – doch jenseits von Gut und Böse liegen. „Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir noch mal ans Eingemachte gehen müssen“, schwor Krüger die Politiker ein. Dazu sei für den 25. März ein Treffen der aus Verwaltung, Feuerwehr und Architektenbüro bestehenden Planungsgruppe anberaumt, bei dem erneut – beruhend auf den Leistungsverzeichnissen – überlegt werden solle, wo der Rotstift womöglich noch angesetzt werden könne. Danach, erklärte der Verwaltungschef, solle neu ausgeschrieben werden.

Eigentlich sollte der Startschuss für den Bau des Helscher Gerätehauses – ein Projekt, welches die Samtgemeinde sich schon 2014 in ihren Feuerwehrbedarfsplan hineingeschrieben hatte – im Januar gefallen sein. Und selbst dieser Termin war bereits aufgeschoben worden. Wann die Grundsteinlegung nun erfolgen kann, ist ungewiss. Ob denn angesichts der Kostenexplosion nicht stattdessen auch die Ortswehren Stemmen und Helvesiek am Standort Stemmen, im dortigen Bestandsgebäude, zusammengelegt werden können, stellte Ratsherr Reinhard Trau (CDU) die Frage. Kapazitäten wären dort durchaus vorhanden. „Es gibt einen beschlossenen, auf fünf Jahre ausgelegten Bedarfsplan, der ganz deutlich sagt, dass jeder Standort in den Mitgliedgemeinden benötigt wird“, ging Krüger in die Offensive. „Es wäre doch unrealistisch, wenn wir jetzt beginnen würden, wieder alles infrage zu stellen.“ Dazu Trau: „Man wird ja noch einmal nachdenken dürfen.“

Konkreter zeichnet sich da schon die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge als Ersatz für alte Gefährte ab. Je ein nigelnagelneues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) sind für die Ortswehren in Lauenbrück und Fintel vorgesehen, je ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF/W) für die Brandschützer aus Helvesiek und Stemmen. Wie die Fahrzeuge aussehen und mit welchen technischen Raffinessen diese aufwarten, davon konnten sich die Ausschussmitglieder nebst den Sitzungsbesuchern, darunter ein Großteil Feuerwehrleute, praktischerweise auf dem Parkplatz des Samtgemeinde-Rathauses gleich selbst ein Bild machen. Fintels Gemeindebrandmeister Klaus Intelmann hatte die Ortswehren Jeersdorf und Kirchwalsede mitsamt den besagten Fahrzeugen an dem Abend nach Lauenbrück eingeladen. Er war es auch, der sich im Anschluss den Fragen der Ausschussmitglieder zu Details in Sachen Ausstattung und Aufbau stellte. Pro HLF 10, so der Lauenbrücker, sei mit Kosten in Höhe von 300 000 Euro zu rechnen. „Das war der Stand Anfang des Jahres – wie das ausgehen kann, haben wir aber beim Feuerwehrhaus in Helvesiek schon gesehen – das kann auch schnell in die andere Richtung schlagen“, äußerte sich Intelmann. „Wir sind aber guter Dinge, dass wir diesen Preis auch so erzielen werden können.“

Gleiches gelte ebenso für die beiden Tragkraftspritzenwagen, deren Kosten bei 110 000 Euro pro Stück liegen würden. „Damit sollten wir hinkommen, wobei es aber immer auch darauf ankommt, wie die Firmen nachher ihre Aufbauten und Fahrgestelle anbieten.“ Einfluss habe die Samtgemeinde darauf nicht, sei mit der Auftragsvergabe zur Beschaffung der Mobile doch die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) mit Sitz in Hannover betraut worden.

Ob man angesichts der zu erwartenden langen Lieferzeiten von bis zu 27 Monaten die Beschaffung tatsächlich über die KWL abwickeln müsse, wollte Ratsherr Michael Sablotzke (SPD) wissen. „Wir müssen nicht“, entgegnete der Gemeindebrandmeister, „aber ich sehe mich nicht in der Lage, und da spreche ich auch für meine Kameradinnen und Kameraden, eine Ausschreibung, bei der mehr als 30 Dins zu beachten sind, detailliert aufzulisten und niederzuschreiben.“ In die Lage zu kommen, später etwas vergessen zu haben, wolle er jedenfalls nicht. „Weil das wird teuer.“ Und auch Samtgemeindebürgermeister Krüger erklärte: „Das selbst zu machen, kriegen wir einfach nicht hin – der Teufel steckt im Detail.“

Was Intelmann weiterhin im Zusammenhang mit der Neubeschaffung erklärte: „Ich kann nur davon abraten, ausschließlich das Billigste zu nehmen, weil man dabei auch reinfallen kann.“ Die Fahrzeuge sollten schließlich auch bis zu 30 Jahre halten. „Wir werden mit Sicherheit für die Löschgruppenfahrzeuge auch noch zusätzlich Ausrüstung beschaffen müssen, die wir noch gar nicht besitzen.“

Was das weitere Prozedere betrifft, müsse man die nun getroffenen Empfehlungen des Ausschusses bis zur nächsten Sitzung des Samtgemeinderates im Juni abwarten. „Wenn dort die Zustimmung gegeben ist, können wir einen Vertrag mit der KWL abschließen, die dann die Ausschreibung durchführt.“ Dieses Verfahren könne sich aber noch in die Länge ziehen, da die Gesellschaft aus Rentabilitätsgründen stets noch auf weitere Bestellungen warten würde. „Wir rechnen damit, wenn alles glatt über die Bühne geht, dass wir frühestens im Herbst bestellen können.“ Dies gilt aber noch nicht für die Vahlder Feuerwehr. Auch ihr Fuhrpark soll um ein neues TSF/W ergänzt werden. Dessen Beschaffung soll aber erst dann in Auftrag gegeben werden, wenn das dortige Feuerwehrhaus ein normgerechtes Einstellen ermöglicht. „Zuvor müssen wir da nämlich auch noch bauliche Maßnahmen ergreifen“, teilte Krüger mit.

Am Ende stellte aus den Reihen der Zuhöhrer ein Feuerwehrmann die Frage, wie er und seine Kameraden sich in Anbetracht des um sich greifenden Coronavirus im Dienst verhalten solle. Dazu der Bürgermeister: „Wenn es keine Einsätze betrifft, beschränkt bitte auch ihr eure sozialen Kontakte nur auf das Nötigste.“

Zur Info: Truppmannlehrgang, Sturmschäden und ein Plus von sechs Feuerwehrkameraden

In der Feuerwehrausschuss-Sitzung am Donnerstagabend im Lauenbrücker Rathaus berichtete Gemeindebrandmeister Jochen Intelmann auch über den aktuellen Personalstand der fünf Wehren in der Samtgemeinde und er gab einen Überblick über die jüngsten Einsatzzahlen. Demnach seien in Stemmen sechs neue Kameraden zugekommen, was zu einem gegenwärtigen Mitgliederbeststand von 245 geführt habe. Mit Blick auf die anderen Abteilungen (Alterssparte, Jugendfeuerwehr und Musikgruppe) seien dort die Zahlen einigermaßern gleich geblieben. Insgesamt 45 Einsätze seien im vergangenen Jahr im Gebiet der Samtgemeinde gefahren worden (plus drei außerhalb). Einen Großteil davon hätten technische Hilfeleistungen aufgrund von Sturmschäden ausgemacht. Allein in diesem Jahr hätten die Wehren bereits 16 Mal innerhalb der Samtgemeinde ausrücken müssen (ein Mal außerhalb) – auch hier schwerpunktmäßig aufgrund umgekippter Bäume. „Ansonsten haben wir Anfang des Jahres eine Weiterbildung unserer Führungskräfte durchgeführt und haben gerade in Scheeßel einen Truppmann-1-Lehrgang am Laufen, dessen Prüfung am 26. März ansteht“, so Intelmann. Mit dabei seien eine Frau und fünf Männer aus der Samtgemeinde.