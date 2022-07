Von Blumen und Uniformen: Neue Ausstellung beim Heimatverein Fintel

Von: Lars Warnecke

Eine kleine Alternative zum zerplatzten Traum vom Freudenthal-Museum: Heimatvereinsarchivar Hans-Joachim Schmidt zeigt auf die Dauerausstellung. © Warnecke

Die Besucher des Heimathauses in Fintel erwartet eine neue Ausstellung: Mehr als 30 Drucke von Werken der Künstlerin Ute von der Wehl sind zu sehen – aber auch Erinnerungsstücke an den Finteler Dichter Friedrich Freudenthal zeigt der Heimatverein.

Fintel – Man meint, sie riechen zu können – die Düfte von Blumen und Wildkräutern. Nur ist die wundervolle Pracht nicht mit der Nase wahrnehmbar, ebenso wenig mit den Händen. Nein, sie ist gemalt. Und das ist immerhin eines: sehenswert. Das dachte sich auch Hans-Joachim Schmidt, Beisitzer im Vorstand des Heimatvereins Fintel. Dem Archivar ist es zu verdanken, dass die Brauchtumspfleger im Heimathaus nunmehr eine vierte Ausstellung bedienen können.

Und die braucht sich nicht zu verstecken: Nach Werken des Regionalmalers Hans Boss, die alte, oft verzierte Haustüren aus dem Landkreis zeigen, sowie Motiven von Fachwerkhäusern innerhalb der Heidelandschaft sind es nun Blumen- und Landschaftsbilder, die von der Öffentlichkeit entdeckt werden wollen. Gemalt hat sie Ute von der Wehl, Witwe des 2014 verstorbenen, in der Region bestens bekannten Landmaschinen-Unternehmers Burghard von der Wehl. Private Einblicke sind es, die die Künstlerin, Jahrgang 1941, dem Betrachter gewährt, denn: „Die Werke, die hier hängen, stammen allesamt aus ihrer unmittelbaren Umgebung“, weiß Schmidt, der die Familie selbst gut kennt. Inspiration habe von der Wehl aus ihrem eigenen Garten herausgezogen, berichtet er – in Schneverdingen-Zahrensen wohne die 83-Jährige, „da kann man schon fast von einem Park sprechen“.

Die Bilder von Ute von der Wehl hängen schon. © -

Wer sich die mehr als 30 Bilder näher anschaut, stellt fest: Um Originale handelt es sich bei ihnen nicht. „Das sind alles Drucke, die sie uns freundlicherweise geschenkt hat“, klärt der Finteler auf. Deren Abzüge wiederum könnten auch käuflich erworben werden – ab dem 4. August. Dann will der Heimatverein die farbenfrohe Ausstellung, in der auch ein von ihr gezeichnetes Porträt von Burghard von der Wehl zu sehen sein wird, um 15 Uhr im Obergeschoss des Heimathauses mit einer Vernissage eröffnen – im Beisein der Künstlerin, versteht sich. Immer dienstags, von 15 bis 18 Uhr, kann die Werkschau anschließend besichtigt werden – deren Ende haben die Verantwortlichen noch nicht ins Auge gefasst. „Eintritt erheben wir nicht“, sagt Schmidt, „wer möchte, darf aber gerne eine kleine Spende für unseren Verein hinterlassen.“

Und noch ein Highlight erwarten die Finteler Brauchtumspfleger im August: Am 21., einem Sonntag, soll am Friedrich-Freudenthal-Denkmal in Friedrichsruh ein kleiner Festakt stattfinden. Anlass, berichtet Schmidt, sei das 90-jährige Bestehen des Monuments. Zur Erinnerung: Freudenthal (1849 bis 1929), der berühmte Sohn der Gemeinde Fintel, war ein überregional bekannter Heimatdichter mit einem unglaublich großen Output an Büchern und Schriften. Vielerorts wird an ihn im Ort erinnert, etwa an der Grundschule, die seinen Namen trägt, und auch in Form eines eigenen Denkmals. „Unser Männergesangverein wird sich an der Feierstunde beteiligen und ein paar Lieder, vor allem plattdeutsche Stücke, vortragen“, kündigt der Beisitzer an.

Der Traum vom Freudenthal-Museum

Wie sieht es aber nun mit einem Freudenthal-Museum für Fintel aus? Bekanntlich hatte sich der Verein im Schulterschluss von Bund und Land ja mal dafür eingesetzt, ein solches Museum im Freudenthal-Haus an der Friedrich-Freudenthal-Straße einzurichten. „Das hat leider nicht geklappt“, bedauert der 84-Jährige. So sei das Gebäude inzwischen in Privatbesitz übergegangen. Aber: Zu den Öffnungszeiten der Ausstellung kommen die Besucher in Zukunft auch in den Genuss einer kleinen „Schauecke“, in der sich neben seinem Werdegang nebst Fotografien unter anderem auch einige Erstausgaben seiner Bücher sowie Pokale finden.

Was es mit der großen, gläsernen Vitrine auf sich hat, die bisweilen noch leer steht? „In die kommt noch die original Uniformjacke aus seiner Zeit im Hannoverschen Infanterie-Regiment zu Lüneburg rein“, klärt der Archivar auf. Und nicht nur die wird ihren festen Platz an einem Ausstellungstorso finden: „Ich habe noch seinen Feuerwehrhelm – Freudenthal war ja auch Mitbegründer der Finteler Feuerwehr.“

Um die alten Landmaschinengeräte besser vor Wind und Wetter zu schützen, entstehen derzeit Unterstände. © -

Im Finteler Heimathaus stehen die Zeichen nach langer Corona-Pause also wieder auf Schauwerte. Aber auch auf dem Außengelände tut sich etwas, wie Hartmut Holsten, der erste Vorsitzende, erklärt: „Wir bauen dort gerade in Eigenleistung zwei Schuppen für unsere alten Landmaschinengeräte.“ Bisher hätten Pflug, Heuwender und Co. ihren nicht unbedingt wetterfesten Standort unter den Eichen an der Remise gehabt. „Hätten die dort noch fünf Jahre gestanden, dann wären die Geräte auseinandergefallen“, ist Holsten überzeugt. Nun werde das historische Gut noch aufgearbeitet, damit es dann demnächst in die Unterstände umziehen könne.