Naji Alibrahim will fahren lernen

„Wer auf dem Land mobil sein will, ist auf den Führerschein angewiesen“

+ Den Ölstand prüfen, Lichter kontrollieren und Tanken – auch das lernt Naji Alibrahim von seinem Fahrlehrer Hubertus Steinke.

Fintel/Rotenburg - Von Cathleen Jürges. Unerwartet drückt Fahrlehrer Hubertus Steinke auf die Bremse, ein Ruck geht durch das Fahrschulauto. „Hast du das Stoppschild gesehen? Weißt du, was das heißt?“, fragt er Naji Alibrahim mit prüfendem Blick. Der 24-Jährige schaut auf das Verkehrszeichen und nickt. „Ja, ich muss anhalten.“ Seit einem Jahr lebt der gebürtige Syrer in Fintel – und hat festgestellt, dass es ohne Auto schwierig ist, flexibel von A nach B zu kommen. Und so unterzieht er sich der Führerscheinprüfung.

Auf der Fahrt durch Rotenburg muss Naji nochmal alles durchgehen. In drei Tagen ist die Prüfung. Gefahrenbremsung, rückwärts Einparken, prüfungsrelevante Fragen beantworten – das alles muss er auf Deutsch verstehen. Und das ist natürlich gar nicht so leicht, wenn man mit Arabisch als Muttersprache groß geworden ist und erst seit zwei Monaten Deutschkurse besucht. Doch der junge Mann lernt schnell.

Mit Hubertus Steinke als Fahrlehrer an seiner Seite wird er stark gefordert, aber auch stark unterstützt. Manchmal muss er auf Englisch umsteigen, um Naji ein paar Fachbegriffe zu erklären. Doch Naji zeigt sich trotz so mancher Sprachbarriere sehr engagiert. Das findet auch sein Fahrlehrer, der bereits mit elf anderen Schülern aus dem Ausland Erfahrungen sammeln konnte. „Bei vielen fehlt einfach die Motivation, vor allem diejenigen, die alles vom Amt bezahlt bekommen“, hat Steinke festgestellt. „Die Prüfer gucken auch, wie gut die Deutschkenntnisse sind und prüfen gar nicht erst, wenn sie feststellen, dass die Prüflinge nichts verstehen. Aber Naji ist sehr interessiert, der zeigt auch, dass er will.“

„Es gibt keine Fahrradwege in Syrien“

Und das alles, obwohl Naji Alibrahim den Führerschein in Syrien bereits gemacht hat. Doch im deutschen Straßenverkehr gelten teilweise ganz andere Regeln, als er sie kennt: „Es gibt keine Fahrradwege in Syrien. Hier musst du warten, wenn du Auto fährst, in Syrien haben die Fahrradfahrer zu warten.“ Außerdem könne man den Führerschein in Syrien illegal gegen viel Geld einfach kaufen, ohne je eine Prüfung abgelegt zu haben.

Derzeit ist für den gebürtigen Syrer seine Mobilität das Einzige was zählt. „In Fintel gibt es keinen Bahnhof, keinen Zug, nur zweimal den Bus. Ich habe einen Onkel in Bremen, den muss ich einmal die Woche besuchen. Ich muss immer die Nachbarn fragen, ob ich mal das Auto leihen darf oder ob sie mich zum Bahnhof fahren. Sie helfen mir, aber wenn das immer ist, ist das auch blöd. Und fünf Euro für den Bus von Fintel nach Rotenburg pro Fahrt ist teuer.“

Eine Durchfallquote von sieben Prozent

Das Geld braucht Naji natürlich, um seinen Führerschein zu bezahlen. An Fahrstunden kann er nicht sparen, dazu fehlt ihm noch die Sicherheit im deutschen Straßenverkehr. Aber viele ausländische Prüflinge würden es natürlich versuchen, darüber muss auch Hubertus Steinke schmunzeln: „Die wollen dann nur drei oder vier Fahrstunden machen, weil sie so wenig Geld haben. Aber die Sicherheit geht vor und Naji macht ja auch immer noch Fehler.“

Die versuchen Fahrlehrer und Prüfling in drei Tagen auszumerzen. Denn dann ist die Fahrprüfung. Bei einer Durchfallquote von sieben Prozent ist die Gefahr durchzufallen allerdings relativ gering im Vergleich zum Durchschnitt, der um die 25 Prozent in Niedersachsen liegt.

Später möchte Naji sich auch ein eigenes Auto zulegen. Schließlich ist die Mobilität auf dem Lande für ihn unverzichtbar.