Nächster Schritt zum Lauenbrücker Solarpark

Von: Judith Tausendfreund

Neben vielen kleinen Solarpaneelen wird es in Lauenbrück künftig einen großen Solarpark geben, die Planungen hierzu laufen schon länger. © Tausendfreund

Der Bauausschuss der Samtgemeinde Fintel beschäftigt sich schon länger mit der Idee eines Solarparks. Die notwendige Flächennutzungsplanänderung kommt jetzt.

Lauenbrück – In Lauenbrück wird ein Solarpark geplant, hierzu wurde bereits 2022 einiges vorbereitet. Der überwiegende Teil der angedachten Solarfläche befindet sich in einem 200 Meter Radius zur Bahnstrecke und ist damit privilegiert nach Paragraf 35 Baugesetzbuch. Rund 20 Prozent der Fläche liegen aber außerhalb. Dieser Bereich ist laut dem regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) eine Vorbehaltsfläche für die Landwirtschaft und somit eine Restriktionsfläche, die für Solaranlagen eigentlich nicht bevorzugt wird.

Gemeinde muss Bebauungsplan aufstellen

Auch daher wird eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig sein. Zudem muss die Gemeinde Lauenbrück einen Bebauungsplan Nr. 26 „Solarpark Lauenbrück“ aufstellen. Die formalen Schritte beinhalten wie gewohnt eine Beteiligung der Öffentlichkeit. Dementsprechend lagen die Entwürfe im vergangenen Jahr öffentlich aus.

„Das Thema verfolgt uns schon länger“, führte Matthias Diercks, Stadtplaner bei der Rotenburger Planungsgemeinschaft Nord GmbH an. Er hatte eine Abwägungstabelle mit den zugesandten Stellungnahmen und den Beschlussempfehlungen vorbereitet. Das Dokument wurde im Bauausschuss der Samtgemeinde kurz besprochen. Dierks erläuterte die Einwände und Anregungen, die vor allem der Landkreis vorgetragen hatte. „Der Gesetzgeber ist inzwischen vorangeprescht“, berichtete er mit Blick auf die zahlreichen Änderungen, die den Bau erneuerbarer Energien wesentlich vorantreiben sollen. Unter anderem müssen die Kommunen Flächen ausweisen, die sich für Windpark- und auch Solaranlagen eignen. Von daher passt das ohnehin geplante Projekt mehr als gut in den Trend der Zeit. Konkret hatte der Landkreis zum Beispiel darauf hingewiesen, dass der überwiegende Teil des Baus von PV-Anlagen auf Dächern und versiegelten Flächen umgesetzt werden soll. Diercks erklärte, dass die anvisierte Energiewende entsprechend den Zielen der Bundesregierung nicht erreicht werden kann, wenn die kleinteilige und kostenintensive Installation von Dachanlagen als Einzelmaßnahme fokussiert wird. Einige wenige weitere Details wurde im Gremium besprochen. „Im Einzelfall muss auch die Samtgemeinde draufschauen und entscheiden, ob es passt oder nicht“, so Diercks weiter. Merten Lüdemann (CDU) äußerte seine Zustimmung zum Gesamtprojekt. Hans Jürgen Schnellrieder (Grüne) betonte mit Blick auf den zu fassenden Beschluss: „Wir machen das jetzt klar“, später könne die Samtgemeinde dann noch einen detaillierten Vertrag mit der Gemeinde Lauenbrück aufstellen.

Kosten werden vom Vorhabenträger übernommen

Die Kosten für die Flächennutzungsplanänderung belaufen sich auf 15 000 Euro. Durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags werden diese Kosten später aber vom Vorhabenträger übernommen. Die Fläche befindet sich im Privatbesitz eines Investors. Als eigentlicher Vorhabenträger hatten sich schon 2021 die Elektrizitätswerke Schönau (EWS), eine Genossenschaft mit Sitz im Schwarzwald, vorgestellt. Abschließend stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig, dem Feststellungsbeschluss zu – somit kann das Projekt nun zügig umgesetzt werden.