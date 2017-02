„Nachteule“ ins Padam fällt weg

Diese Haltestelle in Riepe wird samstagnachts wohl in Zukunft immer leer bleiben.

Lauenbrück - Von Cathleen Jürges. Nun ist es endgültig entschieden: Die „Nachteule“ stellt ihren Dienst zwischen den Orten Scheeßel und Lauenbrück ein.

Bisher nutzten 50 bis 70 Nachtschwärmer monatlich den Bus, um zu Diskotheken wie das „Padam“ in Riepe oder „Meyer’s Tanzpalast“ in Wehldorf zu kommen. Doch die Fahrgastzahlen sanken in den vergangenen Monaten dramatisch – zu wenige nutzten den Nachtbus, jetzt ist er in Richtung Riepe nicht mehr finanzierungswürdig.

Die Party ist vorbei. Zumindest für den Discobus. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Finteler Samtgemeindeausschuss für Bildung, Jugend und Soziales, die Vereinbarung über die Nachtbuslinie „Nachteule“ mit der Schließung des „Padam“ in Riepe zu kündigen.

Im Dezember vergangenen Jahres nutzten laut Ausschussvorlage nur 18 Fahrgäste das Angebot. „Das ist nichts“, befand Vorsitzender Tobias Koch (SPD). „Wenn das so weitergeht, kommen wir mit den Kosten nicht mehr hin.“ Derzeit müsse die Samtgemeinde einen Zuschuss von 22 Euro pro Fahrgast leisten. Zum Vergleich: Der Zuschuss für Fahrgäste, die den Bürgerbus nutzen, liege bei einigen wenigen Cent. „Das ist ein gesundes Verhältnis“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger, „aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Nachtbuslinie klafft zu weit auseinander. Die Personenzahlen sind dramatisch gesunken.“

8 500 Euro stelle die Samtgemeinde für die Beförderung zur späten Stunde zur Verfügung, doch diese Mittel würden bei Weitem nicht mehr ausreichen, wenn kaum noch jemand mehr von den Partygängern die „Nachteule“ nutzen würde. Andererseits, so ein Mitglied des Ausschusses, sei die Buslinie auch ungünstig gelegt, da die meisten Nachtschwärmer am Samstag nach Wehldorf und nicht nach Riepe fahren würden. Die „Nachteule“ bringe die Feierwütigen nämlich aktuell nur samstags und sonntags nach Riepe, nicht aber am Freitag – also jenem Wochentag, den sehr viele Partygänger im „Padam“ verbringen würden.

Inzwischen ist die Situation aber die, dass die Disco gar nicht schließen will, sondern noch einmal im Monat an einem Wochenende seine Türen öffnen wird. Der Fachausschuss diskutierte die Frage, ob es sich lohne, die Buslinie zu dem Fahrpreis aufrecht zu erhalten.

Das ständige Hin- und Her des Diskotheken-Betreibers bezeichneten die Mitglieder als unzuverlässig und stimmten deshalb geschlossen für die Kündigung.

Frank Schmätjen, der die Buslinie gemeinsam mit Nadolny-Reisen betreibt, erklärt auf Nachfrage, dass er noch nicht über das mögliche Ende des Vertrags informiert worden sei. Dennoch könne er verstehen, dass sich die Linie nicht mehr für die Samtgemeinde lohne: „Der Bus nach Riepe wird in der Tat wenig genutzt. Viele fahren selbstständig dahin. Die Hauptrichtung ist die nach Wehldorf und zu den Ein-Euro-Partys. Wir haben schon Werbung gemacht, aber wir können auch nicht jedem jeden Tag alles anbieten.“

Wann die „Nachteule“ das letzte Mal auf der Strecke zwischen Scheeßel und Riepe verkehren wird, soll noch rechtzeitig bekannt gegeben werden.