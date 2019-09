„Da muss sich mehr tun“

Fintel - Von Ann-christin Beims. Am aufgeregtesten ist der Familienhund, der an diesem Nachmittag mit viel Besuch konfrontiert wird. Die Neu-Fintelerin Hanna-Maria Schlage ist hingegen ziemlich entspannt: Die junge Frau mit Downsyndrom ist Inklusionsbotschafterin und hat im Rahmen dessen das erste Inklusions-Mahl in Fintel ausgerichtet. Die Mischung ihrer geladenen Gäste ist bunt: Da ist unter anderem eine junge Mutter aus Bremen, die ebenfalls eine Tochter mit Downsyndrom hat, ein Professor aus Hamburg, eine Cafébetreiberin aus Tostedt und auch der Politiker und Jurist Gregor Gysi, zurzeit im Landkreis unterwegs, hat zugesagt.

„Mich interessiert, wie die Inklusion funktioniert – es ist ein schwieriges Feld, in der gesamten Gesellschaft, auch in Berlin“, erzählt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. Beim Essen mit Muscheln, Hackbällchen und Brot mit der Familie und den weiteren Gästen wird deutlich, dass es Fragen nach der Unterstützung, dem Alltag und den bürokratischen Hürden insbesondere im ländlichen Raum sind, die ihn interessieren. „Hier ist es viel schwieriger, es gibt weniger öffentliche Verkehrsmittel“, sagt Gysi. Das bestätigt Schlages Mutter Bärbel Hoppe, die den mangelnden Ausbau im Landkreis kritisiert: „In Hamburg war Hanna selbstständiger unterwegs.“ Der Stiefvater der 31-Jährigen erwähnt den Bürgerbus: „Damit ist der Nachweis geliefert, dass eine Busverbindung notwendig ist.“ Auch Assistenzleistungen hatte die Familie bereits beantragt, bislang vergeblich. „Darauf warten wir seit einem Jahr.“

Gysi spricht auch die Vorbehalte mancher an. „Die muss man erst überwinden.“ So sei es wichtig, Eltern zu überzeugen, dass das Zusammensein von Kindern mit und ohne Behinderung für diese von Vorteil ist. Er finde es bewundernswert, dass vieles ehrenamtlich gewuppt wird. „Aber was würden wir ohne machen? Wir müssen den Öffentlichen Dienst diesbezüglich erweitern“, konstatiert er. Für ihn stehen auch Bildungsstrukturen im Fokus. „Wir zahlen Steuern, damit zum Beispiel die Mobilität gesichert ist, die Bildungsstruktur passt. Dazu brauchen Lehrer eine bessere Ausbildung. Sie müssen wissen, wie sie mit Kindern mit Behinderung umgehen. Da kann viel getan werden.“

Er erinnert sich dabei an seine Kindheit. In der ehemaligen DDR war alles getrennt, dort gab es Hilfsschulen für Kinder mit geistigen Behinderungen. „Die Idee der Inklusion kam erst sehr viel später.“ Beim Stichwort Löhne angekommen, vertritt Gysi eine klare Meinung: „Es gibt nicht mal Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Das geht nicht. Ich habe Menschen in Werkstätten besucht, sie sind fleißig und arbeiten aktiv – zum Teil disziplinierter als wir“, macht er deutlich. „Die schlechte Bezahlung ist eine Minderbewertung.“

Das Gehalt ist auch der Grund, warum Schlage nicht mehr in einer Werkstatt arbeiten möchte: „Hanna hat gesagt, dass sie dafür nicht arbeiten geht“, erzählt ihre Mutter. Aus Kassel ist Susanne Göbel angereist, sie ist Koordinatorin bei der Interessenvertretung Selbstbestimmtes Leben (ISL), die Schlage zur Botschafterin ernannt hat, und kennt die Probleme des Alltags. „Es ist wichtig, zuzuhören. Hanna ist die Expertin, die weiß wie es ist, mit den Herausforderungen zu leben. Aber das Etikettendenken ist noch da“, weiß sie. „Hanna will selbst entscheiden – wie wir alle. Und dabei muss sich noch mehr tun.“ Am Ende ist Schlage zufrieden mit ihrem Mahl – weitere sollen folgen. „Das war sehr gut“, sagt sie stolz.