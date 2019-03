Mit Muli und Herzschmerz

Helvesiek – Sie ist Poetry Slammerin, Pferdenärrin, Autorin, bekennend lesefaul – und sie schreibt die Romane, die sie selbst gern lesen würde. Wenn Tina Wolff anlässlich der Veröffentlichung ihres zweiten Romans aus dem Nähkästchen plaudert, ist eines ausgeschlossen: Langeweile. Eine, die ihre Liebesgeschichte inklusive Mustang und Muli in Montana spielen lässt, noch nie selbst in den USA war, die höchstens auf Google Maps verreist. Und die von sich sagt: „Nicht ich suche die Ideen, sondern die Ideen finden mich“ – vorzugsweise bei der Arbeit, wenn die Physiotherapeutin zwar viel Zeit zum Denken, aber keine zum Schreiben hat. Dann muss sie manchmal an sich halten, um bei komischen Szenen wie der von „Winchester-Annie“, die auf ihrer Wanderung mit einem Mustang und einem Muli mit einer ausgedienten Knarre böse Buben in die Flucht schlägt, nicht unvermittelt selbst loszulachen.

Die virtuelle Welt Annie Parker in „Ein Mustang, ein Muli und die Liebe“, für die der Besuch eines Rodeos unversehens in einem Roadtrip mit einem halbwilden Mustang und einem eigensinnigen Muli endet, wimmelt nur so von schrulligen und liebenswerten Typen, skurrilen Begegnungen, schönen Landschaftsbeschreibungen, ein wenig Action und viel Herzschmerz.

„Bibi und Tina für Erwachsene“ hat die 46-Jährige einmal ihr Erstlingswerk „Pferdefrauen ticken anders“ genannt – das gilt auch für ihr neues Werk, dem Start für eine ganze geplante Reihe rund um die „Sweet Water Ranch“. Dabei hat Wolff, die auch im Internet eine Gruppe für Pferdefreunde unterhält, weder Erfahrungen mit Mustangs noch mit Mulis – Pate stand ihr Kaltblüter, „das kommt dem eigensinnigen Verhalten schon ganz schön nahe.“ Ihren eigenen Kopf und Klarheit in dem, was sie will, hat die Helvesiekerin auch selbst: Obwohl sie auch für den zweiten Roman einen Verlag gefunden hatte – das können nicht viele „Newcomer“ der schreibenden Zunft von sich sagen – entschloss sich für den Vertrieb im Eigenverlag. Zu groß wären die Kompromisse in Sachen Vermarktung gewesen: „Viele Verlage wählen die Titel so, dass die Schlagwortsuche erfolgreich ist, nicht nach dem Inhalt.“ Auch sei es ihr wichtig gewesen, die Kontrolle über Titel und Cover zu behalten.

So kam die Zusammenarbeit mit der Scheeßeler Grafik-Designerin Anja Lohmann zustande – ein Glücksfall für beide: „Eine Freundin hatte uns zusammengebracht“, erinnert sich Lohmann. Dabei haben beide den gleichen Freundeskreis, „aber wenn die eine bei Partys auftauchte, war die andere schon wieder weg.“

Schon bald zeigte sich: die beiden Frauen lagen auf einer Wellenlänge. „Wir haben uns schnell auf eine Richtung geeinigt – Tina hatte schon so viel im Kopf, hatte sogar schon selbst etwas gezeichnet“, so die selbstständige Unternehmerin. Auf das Ergebnis ist sie stolz: „Es ist zwar nicht mein erstes Buchcover, aber das hier war Rock’n Roll: Hier hatte ich am meisten Freiheit!“

Die Vielschreiberin Wolff hat inzwischen zahlreiche Veröffentlichungen angeschoben, darunter die Teilnahme an Anthologien und einem dünnen Band mit ihren Slam-Texten über Alltagsbeobachtungen. Gleichwohl ist und bleibt das Schreiben für sie eine reine Freizeitbeschäftigung, den großen Erfolg rechnet sie sich nicht aus: „Wenn ich mit einer schwarzen Null rauskomme, wäre das schon gut.“ Für sie misst sich Erfolg in der Resonanz bei ihrer Leserschaft: „Wenn eine Fünf-Sterne-Bewertung dabei rauskommt oder eine gute Rezension im Autorenforum, dann hat es die Mühe gelohnt.“ Der Folgeband, wieder eine Geschichte aus dem Universum rund um die „Rocky Mountain Girls“, ist bereits in Arbeit. Auch hier entwickelt sie vorab kein Konzept, sondern schreibt drauflos: „Momentan klumpt es allerdings etwas – es braucht noch den entscheidenden Schwupps!“