Ein Modell für das Wohnen im Alter

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Karl-Heinz Poludniok ist 68. Eigentlich fühlt sich der Finteler körperlich fit. Doch auch er, der Leichtathlet beim TV Scheeßel, der zu denen zählt, die in der Samtgemeinde den Bürgerbus lenken, weiß natürlich: Irgendwann könnte es vorbei sein mit dem rüstigen Rentnerleben. Für diesen Fall hat Poludniok vorgesorgt. Er will auch im betagteren Alter so selbstständig wie möglich bleiben. Wie, darüber berichtete er am Mittwochnachmittag in einer Mitgliederversammlung des Kreisseniorenrates in Lauenbrück. „Als meine Mutter in ihrem Haus es irgendwann nicht mehr alleine die Treppe hinaufgeschafft hat, habe ich mir die Frage gestellt, was ich machen würde, wenn ich in eine solche Situation käme und es mir mangels Mobilität nicht mehr so leicht fallen würde, Freunde zu treffen“, führte er vor den rund 20 Anwesenden aus, die aus allen Teilen des Landkreises in das Rathaus der Samtgemeinde gekommen waren. Ins eigene Elternhaus einziehen, das sei für ihn keine Option. „Also bin ich auf die Seniorenresidenz hier in Lauenbrück gekommen.“

Dort, am Heidhorn, in der neugebauten und erst Anfang Oktober eröffneten Einrichtung für betreutes Wohnen, habe er eine der 34 Wohnungen gekauft und trete seitdem als Vermieter auf – in einer Eigentümergemeinschaft. Ein Anrecht, irgendwann einmal seine eigene Wohnung zu beziehen, habe er nicht, so Poludniok. „Generell stehe ich auf der Warteliste aber ganz weit oben.“ Ausführlich kam der Finteler auf das Konzept zu sprechen, auf den vor Ort tätigen Pflegedienst, auf Vertragsbedingungen und räumliche Besonderheiten. Zwar seien alle Wohnungen mittlerweile verkauft, einige allerdings noch nicht vermietet, was auch der Tatsache geschuldet sei, dass die potenzielle Klientel nur schwerlich durch Werbung über Facebook und Instagram zu erreichen sei. „Höchstens vielleicht noch über die eigenen Kinder“, erklärte er. Für ihn selbst sei es jedenfalls ein gutes Gefühl zu wissen, im Fall aller Fälle nicht alleine zu sein und individuell auf ihn zugeschnittene Hilfe erwarten zu können.

Hilfe beziehungsweise Unterstützung, die wünscht sich Wilhelm Tödter, Vorsitzender des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Fintel, schon jetzt. Er sei viel im Landkreis unterwegs, entweder mit dem Fahrrad oder zum Wandern, ergriff der Lauenbrücker das Wort, wobei ihm aufgefallen sei, dass es am Wegesrande viel zu wenig Sitzgelegenheiten geben würde. „Bitte tragt es in eure Gemeinden weiter, dass man auf einfachste Art und Weise solche Möglichkeiten schaffen könnte – zum Beispiel mit ein paar verschraubten Baumstämmen“, wandte der Vahlder sich an seine Mitstreiter.

Ebenso ins Visier nahm Tödter die vom Kreisseniorenrat maßgeblich auf den Weg gebrachten Notfallpunkte. Die Schilder sollen stets dann Menschen helfen, wenn sie mitten im Grünen in eine Notlage geraten – über eine fortlaufende Nummer und die Notrufnummer. Zu dieser fortlaufenden Nummer wird in den Systemen der Einsatzstelle von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eine genaue Position hinterlegt, die es den Einsatzkräften ermöglicht, den Anrufer auch ohne weitere Positionsangaben zu finden. „An sich ist das Ganze eine tolle Sache, nur sollte man vielleicht noch darüber nachdenken, kleine Wegweiserschildchen immer dort anzubringen, wo ein Weg abzweigt, um die Punkte auch zu finden“, regte er an. Darüber hinaus bezweifele er, ob auch Auswärtige immer ganz genau wüssten, was es mit den Notfallpunkten überhaupt auf sich habe. „Wir haben doch überall Ortsinformationstafeln – wieso wird das dort in der Legende nicht in allen Orten erklärt?“

Er jedenfalls warb für eine flächendeckendere Kennzeichnung, ebenso für seine Sprechstunde, die er als Beiratsvorsitzender neuerdings an jedem ersten Dienstag im Monat im Lauenbrücker Rathaus abhalten würde. „Ich möchte Ansprechpartner für alle Bürger in sämtlichen Lebenslagen sein, um für sie bei Bedarf etwas in die Wege zu leiten.“ Als Rechtsberatung, so Tödter, sei diese Offerte aber nicht zu verstehen.

Diskussionsreich geriet im weiteren Sitzungsverlauf das Thema Gesundheitsförderung. Seit knapp einem Jahr ist auf der Internetseite des Landkreises ein Portal zu finden, an dessen konzeptioneller Ausarbeitung auch einzelne Mitglieder aus dem Seniorenrat beteiligt waren. Nutzer können dort beispielsweise Informationen zu Fitnessgruppen und Sportvereinen aus ihrer Region bekommen. Umgekehrt haben die auch dort die Möglichkeit, ihre Angebote publik zu machen. Nur so recht wahrgenommen, befand Werner Thies, Vorsitzender des Botheler Seniorenbeirates und selbst am Aufbau der Seite beteiligt, würde das Service-Portal in der Öffentlichkeit nicht. „Wir haben daran zwei Jahre für die Gesundheitsregion gearbeitet, aber jetzt wird vom Landkreis viel zu wenig Werbung gemacht“, befand der Kirchwalseder. Und Vorstandsmitglied Jutta Fettköter aus Sittensen bemerkte in diesem Zusammenhang: „Nur Flyer zu drucken, in der Hoffnung, dass man die irgendwie verteilt, reicht nicht aus. Man muss es öffentlich kundtun, und das ist in keiner Weise passiert!“

Fintels Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger stellte das Projekt „Gesunde Dörfer“ der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Mit dem Projekt möchten fünf Kommunen der Gesundregion Wümme-Wieste Niederung (der Flecken Ottersberg, die Stadt Rotenburg, die Gemeinde Scheeßel und die Samtgemeinden Sottrum und Fintel) die Möglichkeiten für eine umfassende Gesundheitsförderung und Prävention für alle Bürger stärken. Ziel des Vorhabens ist es, in jeder Kommune ehrenamtliche Beratungsstellen zu schaffen, in denen sich Interessierte unter anderem darüber informieren können, wo es gesundheitsförderliche Beratungs- beziehungsweise auch Hilfsangebote gibt. Solche Angebote können beispielsweise die Offerten der Sportvereine sein, Beratungsstellen zu Sucht und Prävention, zur Pflege im Alter, aber auch Ernährungsberatung oder entsprechende Kursangebote der Volkshochschulen. „Damit die Beratungsstellen zu möglichst vielen bestehenden Angeboten der Region informieren können, möchten wir aktuell Institutionen als Netzwerkpartner für die Gesunden Dörfer gewinnen“, so Krüger. „Das bedeutet konkret, dass wir in unseren Beratungsstellen die Angebote bekannter machen möchten, wenn sie einen Bezug zu Gesundheitsförderung und Prävention haben.“ Derzeit gehen die Kommunen der Gesundregion davon aus, dass man ab Mitte/Ende des dritten Quartals 2020 mit der Einrichtung der Gesundheitsbüros beginnen kann.