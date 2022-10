Mit Disziplin und Fleiß zum Erfolg: Emra Kezer aus Fintel gründet schon mit 18 Jahren eigene Gartenbaufirma

Gerade volljährig geworden und schon Firmenchef? Emra Kezer kann genau davon berichten. Mit 18 Jahren gründete der Finteler sein eigenes Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Das war 2006. 16 Jahre später ist der Betrieb immer noch sehr erfolgreich am Markt.

Fintel – Das alte Klischee lautet „Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Bei Emra Kezer würde die Geschichte eher lauten: vom Schulabgänger zum Firmenchef. Und das ganz ohne Umwege. Gut, zum Klub der Millionäre zählt sich der Finteler nicht, dafür hat Kezer mit seinem Garten- und Landschaftsbauunternehmen eine berufliche Erfolgsgeschichte geschrieben, wie sie nicht aller Tage vorkommt.

Mit ganz viel Disziplin und Fleiß, wie der 34-Jährige selbst sagt. „Als Selbstständiger musst du mit 100 Prozent dabei sein, wenn du wirklich etwas erreichen möchtest“, bringt er es auf die vermeintlich einfache Formel. Der spricht er auch seinen Erfolg zu, wenngleich er einräumt: „Ich wäre heute auch nicht soweit, wenn ich nicht so gute Mitarbeiter hätte – jeder Chef ist natürlich auch abhängig von seinen Angestellten, was ich zu schätzen weiß.“

Die Größe täuscht

Wer einen Fuß auf das 3 500 Quadratmeter große Betriebsgelände im Finteler Gewerbegebiet setzt, an der Straße Am Bauhof, meint, ein Unternehmen mit Dutzenden Mitarbeitern vor sich zu sehen. Eine riesige Halle erweckt diesen Eindruck. Tatsächlich beschäftigt Kezer aktuell aber nur vier Leute – sein Vater, der vor 45 Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen war, mit eingerechnet. „Es können, je nach Auftragslage, aber auch mal sechs oder sieben sein“, sagt er. Bauen ließ er die Lagerhalle vor sechs Jahren, nachdem ihm die Gemeinde das Gewerbegrundstück zur Verfügung gestellt hatte – zu einem fairen Preis, wie er zurückblickt. „Für mich war das optimal.“

Dabei fiel der Initialschuss für seinen beruflichen Werdegang schon sehr viel früher – und zwar 2006. „Damals war ich 18 und wusste noch nicht genau, was ich nach der Schule machen wollte.“ Vergeblich habe er sich schließlich nach einem Ausbildungsplatz im Baugewerbe, in dem auch der Vater tätig war, umgeschaut. „Ihm wurde dann von seiner alten Firma gekündigt, ich selbst stand mit leeren Händen da – also habe ich mir gedacht, bevor ich gar nichts mache, melde ich einfach mal ein Gewerbe an.“ Seinen Plan, das Fachabitur zu machen und anschließend zu studieren, habe er dann auch ganz schnell wieder verworfen, denn: „Ich wollte schon ganz gerne Geld verdienen.“

Vom Wohngebiet an den Ortsrand

Und das tat er, zunächst mit Schubkarren und Schaufel, die er in der heimischen Garage hortete. Später sei er mit dem Unternehmen an den Himberg umgesiedelt, mitten im Wohngebiet. „Das wurde dort irgendwann mit dem Fuhrpark und den ganzen Maschinen zu klein, außerdem wollte ich den Betriebstrubel nicht länger den Nachbarn zumuten“, erzählt der Finteler. Das Angebot der Gemeinde, sich am Ortsrand niederlassen zu können, sei ihm daher damals sehr gelegen gekommen. „Als ich hier angefangen habe zu bauen, haben mich viele Bürger gefragt, was ich mit einer so großen Halle will – im Nachhinein macht es bei den drei Lkws nebst Anhängern, den drei Baggern und den drei Radladern, die heute im Einsatz sind, aber Sinn, von den ganzen Maschinen ganz zu schweigen.“

Wenn ich 20, 30 Leute beschäftigen würde, hätte ich auf den Baustellen den Überblick nicht mehr so richtig.

Das alles wird benötigt, um Außenanlagen herzurichten. Größtenteils handelt es sich um solche von Neubauten. Größere Bauträger zählen weniger zu seiner Klientel. Es sind Privatkunden, auf die sich der 34-Jährige fokussiert hat. „Ungefähr 1 000 werden es sein, wo wir im Laufe der letzten 16 Jahre schon tätig geworden sind.“ Eine stolze Zahl in Anbetracht des überschaubaren Personalstamms. Ob er nie daran gedacht habe, sein Team aufzustocken? Emra Kezer schüttelt den Kopf: „Wenn ich 20, 30 Leute beschäftigen würde, hätte ich auf den Baustellen den Überblick nicht mehr so richtig.“ Ihm jedenfalls sei es persönlich wichtig, bei jedem Projekt selbst vor Ort zu sein – obwohl er es gar nicht müsste. „Was das angeht, bin ich eben ein Perfektionist.“ Und obwohl die Auftragslage noch immer rosig sei: „Wenn ich die gegenwärtige Inflation sehe und das, was die Politik gerade macht, bin ich froh, meine Firma nicht noch mehr vergrößert zu haben.“

Freizeit? Gibt es kaum!

Nun haben Fleiß und Disziplin, die besagten Tugenden, aber auch ihren Preis. An einen richtigen Urlaub, sagt der Erfolgsunternehmer, könne er sich jedenfalls nicht mehr erinnern. „Das letzte Mal, dass ich verreist bin, war zu meinem 30. Geburtstag – damals bin ich für fünf Tage nach Gran Canaria geflogen, weil ich nicht fegen wollte.“ Auch heute noch ist er unverheiratet, eine starke Partnerin steht ihm aber zur Seite. Dass dabei das Privatleben zu kurz kommt, liegt bei den oft langen Arbeitstagen auf der Hand. Zeit und Muße zum Fußballspielen, seiner Leidenschaft, findet er aber trotz alledem noch. Der Garten- und Landschaftsbauer kickt beim TuS Fintel in der ersten Kreisklasse. „An den Trainings nehme ich aber nicht mehr teil, das bekomme ich körperlich auch nicht mehr hin.“

Und noch etwas begeistert ihn: das Thema Immobilien. So sehr, dass er im vergangenen Jahr zusätzlich eine Immobilien-GmbH aus der Taufe gehoben hat. Deren erstes Projekt: Im Finteler Baugebiet „In den Drohn“ entsteht gerade ein dreigeschossiger Neubau mit sechs Wohneinheiten. Irgendwann, erzählt er, wolle er sich voll und ganz auf dieses Geschäftsfeld konzentrieren, „wobei das bei der aktuellen Lage, in denen die Zinssätze explodieren und sich kaum noch jemand ein neues Haus leisten kann, noch in weiter Ferne liegen dürfte.“