4,2 Millionen Euro für die Grundschule in Lauenbrück

Haushaltswirksame Maßnahmen

Der Neubau und eine Erweiterung der Grundschule Lauenbrück stehen auf der Agenda der Samtgemeinde Fintel.

Lauenbrück - Nach eingehender Beratung und Diskussion empfahl der Schulausschuss der Samtgemeinde Fintel in seiner letzten Sitzung des Jahres, die in seinen Bereich fallenden haushaltswirksamen Maßnahmen für das Jahr 2020 zu beschließen. Ein großer Brocken darin ist der Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück. Für kommendes Jahr werden Mittel in Höhe von 200.000 Euro für die weitere Planung wie Projektsteuerung, Ausschreibung und Gutachten bereitgestellt.