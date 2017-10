Finteler Melkhus verabschiedet sich in die Winterpause

Betreiberin zieht Bilanz

Auch bei Wind und Regen ist das Melkhus einen Ausflug wert – die Scheune bietet viel Platz und lädt zum Verweilen ein.

Fintel - Von Jennifer Kräge. Aus, Schluss und vorbei: Die Melkhus-Saison ist zuende. Seit April hatten zehn Melkhüs im gesamten Landkreis ihre Türen täglich geöffnet – so auch die Milchtankstelle in Fintel von Birgit Aselmann. Am Dienstag konnte das grüne Holzhäuschen mit rotem Ziegeldach das letzte Mal in diesem Jahr besucht werden, bevor seine Betreiberin in die wohlverdiente Winterpause geht, um unter anderem neue Rezepte auszuprobieren.