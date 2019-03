Nachhaltigkeit mit Spaß: Tauschparty für Abendkleider in Stemmen

Stemmen – Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Längst hat es die Nische eines Schlagworts auf Partys ökologisch bewusster Städter verlassen. Besonders jüngere Generationen machen sich Gedanken, wie sie angesichts von Konsumwahn und Klimawandel selbst etwas zum Erhalt der Umwelt beitragen können.

Zwei von ihnen sind Michaela Post und Anna-Lena Narten. Anstatt jedoch von „der Regierung“ oder „der Wirtschaft“ Handeln einzufordern, wollen die beiden Frauen ihren eigenen Beitrag leisten, um mit ihrem Konsumverhalten möglichst wenig die Umwelt zu belasten.

Das Thema Kleidung beschäftigt die beiden Stemmerinnen schon eine ganze Weile. „Wenn man Dokumentationen darüber sieht, wie die Herstellung eines einzigen Kleidungsstücks die Umwelt belastet, dann macht das schon nachdenklich“, erzählt Narten.

Die Mutter zweier kleiner Kinder hat für sich eine Konsequenz gezogen: Ein Jahr lang verzichtet sie auf den Kauf neuer Kleidung. Nach zwei Dritteln der Zeit ist ihr vorzeitiges Fazit: „Gar nicht so einfach, aber machbar!“ Shoppingtouren mit Freundinnen vermeidet sie seit dem vergangenen Sommer – zu groß die Versuchung. Ganz auf modische Garderobe muss die hochgewachsene, schlanke Frau dennoch nicht verzichten. Auf Flohmärkten oder Tauschbörsen im privaten Kreis wurde sie für kleines Geld fündig. Entscheidend ist bei ihrem Experiment jedoch nicht die finanzielle Ersparnis: „Es geht mir darum, mein eigenes Konsumverhalten zu überdenken und bewusster zu kaufen.“

Gute Erfahrungen mit dem „Kleiderkreisel“

Auch ihre Freundin Michaela Post macht seit Jahren gute Erfahrungen mit Internet-Kleiderbörsen wie „Kleiderkreisel“. Der Nachteil: „Man kann die Dinge vor dem Kauf nicht anprobieren.“ Wesentlich einfacher sei dies bei privaten Tauschpartys im Freundinnenkreis – „oft geht man mit erstaunlich vielen Teilen nach Hause, von denen man vorher nie gedacht hätte, dass sie einem stehen“, berichtet sie. Und: „Diese Veranstaltungen machen einfach unglaublich viel Spaß und sind auch noch sinnvoll, weil ungenutzte Kleidung nicht jahrelang im Schrank hängen, sondern von anderen weiter genutzt werden.“

Gemeinsames Anprobieren, Geben und Nehmen – diesen Grundgedanken möchten die beiden Frauen nun weiter tragen. Sie organisieren ihre erste Tauschparty für Festmoden. Am Sonntag, 17. März, so ihr Plan, soll im Landgut Stemmen, wo Post in der Geschäftsleitung tätig ist, nach Herzenslust anprobiert werden, was das Zeug, oder besser: Abendkleid hält. Für den ersten Versuch wurde die Tauschaktion auf Abendgarderobe und drei Stücke pro Person begrenzt, „denn wir wissen ja noch gar nicht, wie das so angenommen wird und wie viele kommen“, so Post. Der Ablauf: Von 11 Uhr bis 12.30 Uhr können Frauen bis zu drei neuwertige Abendkleider (gern mit Bügel) „einchecken“. „Es sollte sich schon um modische Garderobe handeln, die heute tragbar ist“, betont Narten, „der Pettycoat ist okay, aber die Schulterpolster bleiben bitte zuhause.“ Sie vertraut darauf, „dass das die Leute sehr gut selbst einschätzen können.“ Nach der Sichtung und Beschriftung mit Größe und einem Empfangsgetränk, das im Eintrittspreis von fünf Euro enthalten ist, kann der Spaß losgehen – Umkleiden stünden genügend zur Verfügung, „Freundinnen dürfen gern mitgebracht werden, dann macht es noch mehr Spaß.“

Was um 16 Uhr noch keine neue Trägerin gefunden hat, geht je nach Wunsch an die Besitzerin zurück oder an einen guten Zweck. Schon jetzt sind die beiden gespannt: „Was kommen da für Leute, was für Gedanken machen sie sich zum Thema, und: finden alle was?“ Ihre Hoffnung: „Dass wir die Besucherinnen mit dem Tauschgedanken und unserem Spaß infizieren.“

