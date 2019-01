Mehr als nur „Molly Malone“

Larry Mathews und Blackstone verwandeln Scheune in irischen Pub

+ Der Ire Larry Mathews (l.) und Bernd Haseneder am Cajon: Zwei, die sich blind verstehen.

Lauenbrück – Beschlagene Scheiben, wilde Geigen-Kaskaden, eine volle Kneipe mit vielen tanzenden Gästen: Jahr für Jahr verwandelt der Wahl-Hamburger Larry Mathews mit seiner Band Blackstone die Scheune in Lauenbrück in einen irischen Pub. Dabei hatte der Ire am Samstag auch in der 15. Auflage des musikalischen Jahresauftakts – Wirt Angelos Matsis hatte 2018 unter anderem eine Bluegras-Band und die Coverband Tripod verpflichtet – so viel mehr zu bieten als „Molly Malone“ und „Whiskey in the Jar“: Feinstes Songwriting, eingestreute Instrumentalstücke zum Tanzen und eine bestens eingespielte Band, die so alle traditionellen Instrumente von der Pipe über Banjo bis zur irischen Trommel Bodráhn beherrscht.