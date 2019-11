Mehr als nur eine Frage der Optik

Lauenbrück – 5 000 Blumenzwiebeln, das klingt je nach Betrachtungsweise nach bunten Blütenteppichen und Betrachterglück. Oder nach einer Menge Arbeit. Entsprechend sorgenvoll blickte Heinz Promann, stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Umweltausschusses, am Samstag um viertel vor Zehn auf den Parkplatz des Bauhofes. Denn von den Freiwilligen, die auf Aufruf der Gemeinde nach 2015 und 2016 in einer Gemeinschaftsaktion ehrenamtlich ihren Ort verschönern sollten, fehlte bisher jede Spur.

Das sollte sich in den kommenden 20 Minuten jedoch schnell ändern, nicht zuletzt dank der Freiwilligen Feuerwehr. „Auf die ist Verlass“, so Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD). Sie sollten später rund die Hälfte der Zwiebelpflanzer stellen und nahmen sich vor allem die entlegeneren der von Promann und Bauhofmitarbeitern auserkorenen und per Fräse vorbereiteten Flächen vor.

Doch auch etliche Privatpersonen und Familien, viele bereits mit Handschuhen, Schäufelchen oder Pflanzhilfen ausgestattet, hatten sich inzwischen eingefunden. Rund 25 freiwillige Gärtner wurden von Promann eingewiesen, bevor sie sich die gewünschte Anzahl Zwiebeln aus dem Container geben ließen und an der jeweils auserkorenen Stelle, vornehmlich an den Ortseingängen, an die Arbeit machten.

Erneut ins Leben gerufen worden war die Aktion, weil viele der vor fünf und vier Jahren gepflanzten Blumen inzwischen verwildert, von Hunden ausgegraben, Wild gefressen oder, wie eine Anwohnerin berichtete, schlichtweg geklaut worden waren. Dieses Mal war man in Lauenbrück schlauer: gepflanzt wurden ausschließlich Narzissen. „Die mögen die Tiere nicht, und außerdem sollen sie auswildern und wunderschöne Blütenteppiche ähnlich wie im Schlosspark in Husum bilden“, frohlockte Promann.

Den anschließenden praktischen Tipps („Immer eine Handbreit unter die Erde!“) lauschten auch Marla Koop und ihre Mutter Steffi. Die Achtjährige hatte neben Gartenhandschuhen und Schaufel auch ein bereits angefangenes Pflanztagebuch dabei. Der Ringordner enthielt bereits eine Skizze der ersten Stelle, an der sie die gelbe Pracht in spe versenken wollte: „Das ist an dem Streifen an der Schulstraße hinter unserem Haus; die Stelle ist mir schon aufgefallen.“ Nach den Beweggründen für das frühe Aufstehen am Wochenende befragt, meinte sie: „Weil das Pflanzen Spaß macht. Und weil es schön ist, später das Ergebnis zu sehen und zu wissen: das war ich!“ Sie hat sich nicht nur vorgenommen, an diesem Samstag am meisten Blumenzwiebeln unter die Erde zu bringen, sondern die Ergebnisse später auch mit der eigenen Polaroid-Kamera zu verewigen.

Nicht zum ersten Mal dabei war Anneliese Gerken. Die Rentnerin hatte bereits Vorarbeit geleistet und am Vortag gemeinsam mit ihrem Mann 100 Osterglockenzwiebeln am Wiesensee unter die Erde gebracht. Nun holte sie „Nachschub“. Für Promann ist dieses ehrenamtliche Engagement der Bürger mehr als nur eine Frage der Optik: „Mit Aktionen wie diesen wollen wir den Populisten den Wind aus den Segeln nehmen.“ Frei nach Kennedy sollte jeder Einzelne sich nicht fragen, was die Gemeinde für ihn tun könne, sondern er für die Gemeinde. hey