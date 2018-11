Lauenbrücker Fintauschule erhält Bestnoten

Im Rahmen einer Inspektion

+ Frank Lehmann, Leiter der Fintauschule, hat gut lachen.

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Beinahe wäre Frank Lehmann – in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit – gar nicht mehr zu Wort gekommen, am Ende der langen Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Fintel am Donnerstagabend. Dabei hatte der Leiter der Fintauschule durchaus Erfreuliches mitzuteilen: Die Oberschule in Lauenbrück nimmt landesweit eine Leuchtturnfunktion in der Medienbildung ein.