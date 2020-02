Lenkungsgruppe gibt Richtung für den Anbau der Lauenbrücker Grundschule vor

Lauenbrück - Ohne Emotion geht es nicht – das zeigte sich in der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Fintel am Donnerstag gleich zu Beginn. „Ich bin nicht bereit dafür, dass wenn eine neue Schule gebaut wird, ich die Straßenbeiträge zahlen muss“, meldete sich ein älterer Zuhörer, der im Lauenbrücker Ratssaal Platz genommen hatte, in der Einwohnerfragestunde zu Wort – noch bevor beim anschließenden Tagesordnungspunkt, der Neu- und Umbau der Grundschule an der Wümme, wieder Sachlichkeit herrschte. Mit dieser Haltung stünde er bei Weitem auch nicht alleine dar. „Wir als Anwohner haben Bedenken, dass die Schwertransporter mit Sand und Baustoffen unsere Straße, die für maximal sechs Tonnen gedacht ist, kaputt fahren.“ Betroffen sei vom Baustellenverkehr dabei nicht nur der Gartenweg, sondern auch die Straße An der Kirche.

Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger, sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten, erwiderte, dass man sich hinsichtlich des Vorhabens, welches die Politik im März vergangenen Jahres mit einem Grundsatzbeschluss fesgezurrt hatte, ja noch in einer frühen Planungsphase befinden würde. „Es ist ja nicht so, dass schon übernächste Woche gebaut wird, jetzt sind wir erst mal dabei, über die funktionale Leistungsbeschreibung zu sprechen – und in der ist es natürlich so, dass wir von dem Generalunternehmer, der später an Bord sein wird, die Organisation des Baustellenverkehrs abverlangen werden.“ Und selbstredend, betonte er, würden die Anlieger hier in die Planungen mit einbezogen. „Wir werden da noch auf alle zukommen.“

Mit der Leistungsbeschreibung ist die Samtgemeinde jedenfalls schon einen großen Schritt weiter auf dem Weg zu einer 2,5-zügigen Einrichtung. Acht neue Klassenzimmer nebst Differenzierungs- und Sanitärräumen, Garderoben sowie Lehrerstationen sollen in einem Anbau am Schülerweg entstehen, um dem zukünftigen Bedarf Rechnung zu tragen. Neben der Erweiterung soll das Bestandsgebäude so umgebaut werden, dass dort Verwaltungs- und Funktionsräume, das Lehrerzimmer und die Mensa Platz finden können. Rund 4,2 Millionen Euro sind für die Gesamtmaßnahme anberaumt.

Ein Planungsprozess im herkömmlichen Sinne, also dass die architektonische Grundgestaltung schon von vornherein feststeht, sei die Herangehensweise also nicht, erläuterte Krüger. „Wir haben zunächst einmal eine Projektgruppe eingerichtet, bestehend aus Vertretern der Ratsfraktionen, der Verwaltung und der Schulleitung, und uns fachliche Kompetenz, was das Thema Projektsteuerung betrifft, mit dem Hamburger Management-Büro Frische eingekauft.“

Eine erste Aufgabe der Gruppe habe darin bestanden, Ziele und Vorstellungen hinsichtlich des Neubaus zu formulieren, beispielsweise zu bestimmten Funktionen und Baustoffwertigkeiten. „Auf diesen Angaben, die wir auf knapp 40 Seiten in der funktionalen Leistungsbeschreibung erstellt haben, wünschen wir uns dann später vom Generalunternehmer, dass der all die Eckpunkte mit Leben erfüllt – und zwar in der Form, dass er dann den konkreten Bauantrag erstellt und die weitere Planung bis ins Detail mit uns ausarbeitet.“

Dafür müsse die Beschreibung zunächst aber auf den Markt gegeben werden, was, sollte der Samtgemeinderat der Ausschreibung in seiner Sitzung nächste Woche zustimmen, demnächst geschehen solle. „Letztendlich liegt es dann an uns, die eingehenden Angebote mit einer Punktevergabe zu werten“, umriss der Bürgermeister das Prozedere.

Wo die Reise für den Schulanbau hingehen könnte, erläuterte in der Sitzung schließlich Jochen Frisch vom Projektsteuerungsbüro. „Der Leitgedanke, der sich über die Zeit herauskristallisiert hat, ist der, den Kindern und Lehrern eine gesunde Lern- und Lehrlandschaft zu ermöglichen.“ Diesem Anspruch, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, würden verschiedene Aspekte im Sinne der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. „Für uns in der Gruppe war es zum Beispiel wichtig, dass wir naturnahe, recycelbare Baustoffe verwenden, die die Raumluft so rein halten, dass die Nutzer gerne und auch gesund zur Schule gehen.“ So wolle man beim Bau von Wänden und Decken auch ausschließlich auf nicht geleimte Holzstoffe zurückgreifen, bei den Fußböden auf Kautschukbeläge, während auf die Verwendung von Gipskarton komplett verzichtet werden soll. „Wir möchten Ressourcen schonen und den Abfall reduzieren“, verdeutlichte Frisch. „Wichtig ist es auf jeden Fall, nicht für den Moment, sondern für die Zukunft zu bauen, also dabei langfristig zu denken.“

Auch auf die zu erwartenden Kosten kam der Fachmann zu sprechen: „Wenn es um die Anschaffung der einzelnen Baustoffe geht, mag es vielleicht den Anschein machen, dass es teurer wird – auf der anderen Seite ist es aber ein Feld, in dem sich langfristig gesehen eine Kostensteigerung, die gegebenenfalls um zwei Prozent liegen kann, entsprechend durch Kompensationsmöglichkeiten in anderen Bereichen, wie zum Beispiel die Abfallreduktion, amortisiert.“

Was die Art der Ausschreibung und die Materialwahl betrifft, sei man seinen Worten nach überzeugt, Bieter zu finden, die momentan auf Aufträge warten würden. „Die Vergabe soll dann Ende August erfolgen“, stellte Frisch in Aussicht. So könnte im Mai 2021 mit dem Bau begonnen werden. Ob das Gebäude zum Schuljahresbeginn 2022 fertiggestellt sei – so, wie es der von der Lenkungsgruppe aufgestellte Terminplan vorsieht –, bliebe laut Tobias Krüger aber noch abzuwarten. „Natürlich wäre dies der optimalste Fall, wir dürfen nur nicht überrascht sein, wenn der Plan nicht eingehalten werden kann. Wir arbeiten aber darauf hin.“