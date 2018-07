32. Niedersächsische Musiktage drehen sich um Beziehungen

Scheeßel/Lauenbrück - Besondere Konzertformate, ungewöhnliche Spielstätten, hochkarätige Künstler mit einmaligen Programmen: Diese Elemente wollen die 32. Niedersächsischen Musiktage vereinen und ihrem Publikum zum Thema „Beziehungen“ präsentieren.

Das Festival startet am 1. September in Wolfsburg, Fallersleben und Gifhorn und endet am 30. September im NDR-Landesfunkhaus in Hannover. Bereits zum 22. Mal macht das Festival im Geschäftsgebiet der Sparkasse Scheeßel halt. Genauer gesagt am Samstag, 22. September, in Lauenbrück bei der Firma Atlas von der Wehl, die in diesem Jahr gemeinsam mit dem Kreditinstitut regionaler Partner eines Konzertabends mit dem international auf höchstem Niveau spielenden Percussionisten Alexej Gerassimez ist. Der „kennt kaum Grenzen zwischen Alltagsgegenständen und Musikinstrumenten. Alles klingt – und ohne Rhythmus gäbe es kein Leben, das ist sein Credo“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Konzert in der Werkshalle von Atlas nehme er die zusätzliche Herausforderung an, mit schweren Geräten in eine künstlerische Beziehung zu treten.

„Beziehung – das ist auch das diesjährige Stichwort der Niedersächsischen Musiktage“, wird Sparkassenvorstand Jürgen Lange in der Mitteilung zitiert. „Der Begriff ‚Beziehungen‘ lässt vielschichtige Bilder und Gedanken zu. Wir sind gespannt, wie Alexej Gerassimez das Publikum und insbesondere die jugendlichen Trommler der ,Sticks‘n’Drums‘-AG der Eichenschule Scheeßel mitzieht. Die Schüler werden mit ihrem Leiter Martin Crome einen Nachmittags-Workshop mit dem Musiker haben und im Abendprogramm mitwirken.“

Der 1987 in Essen geborene Gerassimez baute sich im Alter von drei Jahren sein erstes Schlagzeug im Kinderzimmer auf: Töpfe, Pfannen und Dosen waren die Resonanzkörper. Sein von Klassik und Neuer Musik über Jazz zu Minimal Music ausgelegtes Repertoire führt der Künstler gerne an ungewöhnlichen Orten auf – so wie demnächst im rauen Ambiente der Atlas-Werkshalle für Baumaschinen und großvolumige Fahrzeuge. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Tickets werden im Vorverkauf bei den Geschäftsstellen der Sparkasse Scheeßel sowie den Buchhandlungen Wandel und Lesezeichen in Scheeßel zum Preis von 22 Euro (ermäßigt 17 Euro) angeboten. Nähere Infos zur Veranstaltung und zum Künstler sind im Internet erhältlich. lw

www.musiktage.de