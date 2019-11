Löwenstarke Kinder tragen ein Licht in die Welt

VOn URSULA UJEN

Lauenbrück – „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“, schallte es am Samstagabend durch den Landpark Lauenbrück. Das Martinsfest, veranstaltet von der Martin-Luther-Kirchengemeinde, gehört mittlerweile zu einem der größten in der Region. Auf die Teilnehmer war jedenfalls auch bei der 20. Auflage wieder Verlass. sodass Park-Chef Friedrich-Michael von Schiller mehr als 350 Kinder und Eltern zur Veranstaltung begrüßen konnte. Die hatte diesmal „Löwenstarke Kinder“ als Motto – mit dem Erlös sollen die Jugendarbeit der Kirchengemeinde sowie der Ortsfeuerwehr Unterstützung erfahren.

In einer langen Schlange strömten die Teilnehmer, alle ausgestattet mit fantasievollen und zum großen Teil selbst gebastelten Laternen, erwartungsvoll auf das Hauptgebäude zu. In der recht dunklen Parkplatz-Umgebung auf der am Waldrand gelegenen Zuwegung des Tierparks drückten sich einige Kleine zunächst eng an ihre Begleiter – das erhöhte die Spannung. Aber je näher sie dem Geschehen mit dem erleuchteten Eingangsbereich und den duftenden Feuerkörben kamen, desto gelöster und aufgeregter wurde das Geplapper. Dort sorgte Manfred Küppers mit seinem Akkordeon für einen stimmungsvollen Auftakt.

Nach einführenden Worten von Diakonin Sabine Gerken warteten alle gespannt auf die Hauptakteure des Abends: Auf einem stattlichen Haflinger-Pferd reitet der römische Soldat Martin, geführt von seinem Diener (Sabine und Justine Engel) durch die Menge zur Stadtmauer, wo er auf einen Ritter und einen nur dürftig bekleideten hungrigen Bettler (Felix Lünsmann und Ole Müller) trifft. Da Martin, selbst müde und abgekämpft, nichts in seinen Taschen findet, steigt er vom Pferd ab, teilt mit einem Schwerthieb seinen wärmenden roten Mantel und gibt einen Teil davon dem Bettler. „So bekommt der Bettler den Mantel, und Martin bekommt ein neues Leben“, erklärte Gerken, „denn er möchte nicht länger Soldat sein, sondern er fortan den Menschen helfen.“ Fasziniert verfolgten die die Kinder das Schauspiel um den Heiligen Martin und sangen dazu mit ihren Begleitern voller Inbrunst bekannte Laterne-Lieder.

Pastor Martin Rüter, der vor 20 Jahren die Idee des Martinsfestes an den Landpark-Chef herangetragen hatte, bemerkte: „Es ist einfach wunderbar, wie sich die damalige Aktion zu dieser beliebten Tradition entwickelt hat. Damals fing es mit rund einem Dutzend Kindern im Naturkundepavillon des Landparks an, und jetzt kommen mehrere Hundert Leute – das haben wir damals auch nicht geahnt und sind jetzt umso glücklicher –, denn die Botschaft vom Teilen und für Mitgefühl tragen wir mit unseren Laternen hinaus in die Welt und bezeugen so unsere Anteilnahme mit den Armen und Schwachen.“

Nach dem stimmungsvollen Laternenumzug durch den Landpark empfing das Kirchenteam um Inge Baden die Gäste mit Punsch und Gebäck.

Fotos auf

www.kreiszeitung.de