Helvesiek: Licht bleibt an – vorerst

Von: Matthias Röhrs

Werden neue Baugebiete beschlossen, entrichten die Finteler Mitgliedsgemeinden eine Infrastrukturabgabe an die Samtgemeinde. Helvesiek hat einer Reform dieser Abgabe zugestimmt. © Röhrs

Auch die Gemeinde Helvesiek berät über Energieeinsparungen, muss zunächst aber die Voraussetzungen prüfen.

Helvesiek – Energiesparmaßnahmen und der Spielplatz im Wohngebiet Flaßworth sind die zentralen Themen bei der jüngsten Helvesieker Gemeinderatssitzung gewesen. Darüber hinaus gab es noch einige Formalien zu regeln. Die Meldungen im Einzelnen:

Gemeinde überprüft Leuchtzeiten: Das Sparen von Energie beschäftigt aktuell nicht nur Verbraucher, auch die Kommunen sind dabei, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Oft das erste Mittel: die Beschränkung der Leuchtzeiten von Straßenlaternen im Ort. Vielerorts wurden die Lampen schon vorher nachts ausgeschaltet, die An- beziehungsweise Ausschaltzeiten zuletzt jedoch angepasst. In Helvesiek brennt die Straßenbeleuchtung aktuell die gesamte Nacht durch. Das soll sich aber nach Möglichkeit ändern. Doch so einfach ist das nicht, wie Bürgermeister Merten Lüdemann erklärt. Die Laternen müssen umgerüstet werden. Lüdemann prüft nun, ob eine Umrüstung einen Kostenvorteil für die Gemeinde bringen kann. Falls ja, geht auch in Helvesiek in Zukunft nachts das Licht aus. Und zwar von 23 bis 5 Uhr in der Woche, an Wochenenden von 1 bis 5 Uhr.

Hoffen auf Förderung für Spielplatz: Der Spielplatz am Helvesieker Flachsweg soll neue Spielgeräte bekommen. Und das kostet Geld, daher hofft die Gemeinde auf Fördergelder – muss dafür aber einen Eigenanteil in Höhe von 30 000 Euro aufbringen. Der Rat hat das Geld nun in den Haushalt eingestellt, um diese formelle Voraussetzung für eine Förderung zu erfüllen. Stimmen im Rat ließen aber auch verlautbaren, dass man bei einer Umsetzung aber nochmal sehen müsse, ob das Budget dann noch da ist. Auch Bürgermeister Lüdemann räumt ein: „30 000 Euro sind schon ein Brocken.“ Gebaut werden soll ein sogenanntes Multispielfeld.

Stellungnahmen ohne Umlaufbeschluss: Die Gemeinde Helvesiek wird nach Beschluss keine Stellungnahmen zu zwei Flächenplanänderungen in Fintel und Lauenbrück abgeben. Das ist Usus in diesem Gremium, und eigentlich wollte man derartige Entscheidungen der Vereinfachung wegen in Zukunft gerne im sogenannten Umlaufbeschluss treffen. Stellt sich heraus: Das geht rechtlich nicht. Eine entsprechende frühere Entscheidung musste der Rat daher revidieren.

Zustimmung für Infrastrukturabgabe: Zugestimmt hat der Helvesieker Gemeinderat dem neuen Entwurf einer „Vereinbarung über die Zahlung eines Infrastrukturzuschusses“ der Samtgemeinde Fintel. Das Thema stand in jüngerer Zeit häufiger auf den Agenden der Räte. Die Gemeinden entrichten diesen Zuschuss an die Samtgemeinde, wenn sie neue Baugebiete erschließen, da die Samtgemeinde dann für entsprechende Infrastruktur – etwa Schulplätze – sorgen muss. Neu in diesem Entwurf sind auch Nachverdichtungsprojekte berücksichtigt.