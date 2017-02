Das „letzte Tabu“ ist Thema in Lauenbrück

Lauenbrück - Wie möchte ich sterben? Das ist eine der Fragen, mit denen sich Henning Scherf und Annelie Keil in ihrem Buch befassen. „Das letzte Tabu – Über das Sterben reden und den Abschied leben lernen“ heißt der 256 Seiten starke Band, mit dem sie am Mittwoch, 22. Februar, ab 19.30 Uhr im Rahmen der Wümmetaler Gespräche im Haus Wümmetal in Lauenbrück zu Gast sind. „Engagiert und persönlich beschreiben sie darin das Älterwerden und die Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Sterben“, umreißt Organisatorin Marita von Fintel den Inhalt des Buches, zu dem Scherf und Keil in dem Alten- und Pflegezentrum (Wümmetal 1) referieren werden.

Die Themen Altern und Sterben begleiten Scherf und Keil bereits seit Jahren. Der ehemalige Bürgermeister, der von 1995 bis 2005 die Bremer Hansestadt regierte, befasste sich seinem Verlag zufolge bereits in fünf Bänden mit der Thematik. Er selbst lebe seit einiger Zeit gemeinsam mit seiner Frau in einer Senioren-Wohngemeinschaft. Seine Schreibpartnerin war über 30 Jahre als Professorin für Sozial- und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bremen angestellt. Auch sie ist im Thema Alter bewandert. Zahlreiche Publikationen, Vorträge und Beiträge für Funk und Fernsehen habe Keil bereits produziert. Für ihr Engagement, das unter anderem auch der Hospiz- und der Palliative-Care-Bewegung galt, erhielt sie 2004 das Bundesverdienstkreuz.

Als Endsiebziger mehr und mehr mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert, lag es für die privat befreundeten Autoren nahe, gemeinsam ein Buch zu verfassen, das für eine Kultur der Menschlichkeit am Ende des Lebens eintritt. Beide haben eine Mission, und die heißt: Das gute, selbstbestimmte Altern mit einem würdevollen Ende. Man soll Abschied nehmen lernen, und zwar schon, bevor man krank und hinfällig wird.

Wer sich nach Vortrag und Abschlussrunde sich noch nicht ausreichend informiert fühlt, der könne sich auch direkt vor Ort mit den Bänden der Autoren eindecken. Beide seien auch gerne dazu bereit, für eine Signierstunde noch ein wenig im Gotteshaus zu verweilen, freut sich Marita von Fintel. Der Eintritt an diesem Abend ist kostenfrei. - uj