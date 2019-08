Samtgemeinde Fintel hat einen weiteren würdigen Ort des Gedenkens

Viele Menschen ziehen inzwischen die Einäscherung und anschließend ein Begräbnis unter Bäumen der Beerdigung auf dem Friedhof vor. Eine solche Art der Bestattung können Interessierte ab sofort in Lauenbrück wählen.

Lauenbrück - Am Donnerstagvormittag wurde der Ruheforst im Beisein von rund 80 geladenen Gästen eröffnet. Bundesweit ist es der mittlerweile 67. seiner Art, in Niedersachsen der zwölfte. An hunderten Eichen- und Buchenbäumen im Wald an der Kreisstraße 212 Richtung Rehr, idyllisch an der Wümme gelegen, können biologisch abbaubare Urnen beigesetzt werden. Ein Metallschild mit Namen des Toten verhindert, dass die Grabstellen anonym sind.

Als eine wertvolle Ergänzung zum hiesigen Bestattungsangebot würdigte Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger in seinen einleitenden Worten den Ruheforst. „Er wird weit über die Grenzen Lauenbrücks hinaus bekannt werden“, zeigte er sich von der Bedeutung der Einrichtung überzeugt. „Die Gesellschaft ändert sich, neue Formen der Bestattungskriterien müssen gefunden werden.“ Krüger dankte der Familie von Bothmer für die Bereitschaft und den Mut, ihren Wald für das von langer Hand geplante Projekt bereitzustellen.

Jost Arnold war für die Ruheforst GmbH nach Lauenbrück gekommen, er zitierte Luther: „Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Wir wollen den Tod zum Thema in der Gesellschaft machen, er darf nicht für alle Zeiten zum Tabu werden.“ Er freue sich darüber, dass gerade Förster und Waldbesitzer dafür eine „ungeahnte Sensibilität“ entwickeln würden. Zwischen anonymen Rasenbegräbnissen und Weltraumbestattungen bilde sich ein neuer Zeitgeist: „Hohe Kosten, wachsende Mobilität, das Verschwinden der Großfamilien führen dazu, dass die Erd- zugunsten der Feuerbestattung zurückgedrängt wird.“

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen begleitet den Betrieb des Ruheforstes, der Leiter des Geschäftsbereiches Forst, Rudolf Alteheld, führte aus: „Ich bin zutiefst beeindruckt, was hier geschaffen wurde – mit Tatkraft und mit tollen Ideen.“ Seine Kammer freue sich, gemeinsam mit dem Waldeigentümer und der Samtgemeinde den Ruheforst mitgestalten zu dürfen. Auch Lauenbrücks Pastor Lars Rüter sowie Lotte Blattmann, Seelsorgerin in Fintel, nahmen an der musikalisch vom Posaunenchor Scheeßel/Lauenbrück begleiteten Zeremonie teil. „Der Ruheforst ist Ort der Trauer, aber auch Ort der Begegnung“, meinte der Geistliche. „Für die Gemeindemitglieder bietet er künftig eine weitere, ortsnahe, würdevolle Bestattungsmöglichkeit.“

FÜHRUNG AM SAMSTAG

Am Sonnabend können sich Bürger bei einer öffentlichen Führung über den Ruheforst informieren. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Infotafel auf dem neuen Parkplatz (ausgeschilderter Abzweig von der K212 in den Wald westlich des Landparks). Weitere Führungen, jeweils etwa eine Stunde lang, werden danach noch alle zwei Wochen bis zum 21. Dezember angeboten. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0511/36651466, per E-Mail an info@ruheforst-lauenbrueck.de sowie im Internet unter www.ruheforst-lauenbrueck.de