Lauenbrücker Tischtennis-Verein sucht dringend Nachwuchs

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Hermann Oetjen (v.l.), Stefan Stünkel, Hartmut Wickert und Ralf Renken sind begeisterte Tischtennisspieler – und wünschen sich neue Mitspieler. © Tausendfreund

Tischtennis wird in Lauenbrück gefühlt schon immer gespielt. Doch mittlerweile leidet der Lauenbrücker Sportclub, wie viele andere Vereine auch, unter Spielermangel. Dabei sind die Bedingungen vor Ort optimal: Eine gute Halle, die passenden Trainingszeiten und eine motivierte Mannschaft stehen zur Verfügung.

Lauenbrück – Früher war alles besser. Diesen Spruch kennt man ja. Ob in Sachen Tischtennis früher alles besser war, das sei mal dahingestellt. Fest steht aber, dass der Lauenbrücker Sportclub (LSC) von 1976, ein kleiner Tischtennisverein, früher durchaus etwas größer war.

„Zu Hoch-Zeiten hatten wir sieben Mannschaften“, weiß beispielsweise Hartmut Wickert. Seit 1997 ist er, mit einigen Unterbrechungen, dabei. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer lebt seit Langem in Lauenbrück, sein Tischtennis-Kollege Hermann Oetjen ist gebürtiger Lauenbrücker. „Und ich bin seit fast 60 Jahren dabei“, so der 73-Jährige mit einem zufriedenen Schmunzeln. Er ist ein ganz alter Hase, auch Manfred, genannte Manni, Dreyer, spielt hier schon gefühlte Ewigkeiten. „Ganz ursprünglich gehörte der Verein zum Lauenbrücker Sportverein, 1976 kam dann die Trennung, seitdem sind wir eigenständig“, so Oetjen. Viel ist in der Zwischenzeit passiert, es gab phasenweise drei Männermannschaften, drei Frauenmannschaften, eine Schüler-, eine Jungen- und eine Mädchenmannschaft – doch inzwischen sieht das anders aus.

Gesucht werden Mitspieler aus den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde

„Aktuell nimmt der Verein mit zwei Mannschaften am Punktspielbetrieb auf Kreisebene teil, gerne würden wir wieder mehr Mitglieder beim Training begrüßen“, weiß Ralf Renken. Er ist erst vor wenigen Jahren nach Lauenbrück gezogen und mittlerweile im Verein aktiv. Gut vorstellen kann er sich neue Mitglieder, die aus den umliegenden Gemeinden kommen: Stemmen, Helvesiek, Vahlde, natürlich sind auch Interessenten aus dem Umland willkommen. Die Lauenbrücker Neubürger sind ohnehin eingeladen, einfach mal vorbei zu kommen und ins Training reinzuschnuppern.

„Es wäre schön, wenn wir noch mehr Interessenten finden, die wir für unseren Sport begeistern können“, findet auch Stefan Stünkel. Er selber ist seit Kindesbeinen dabei. „Ich bin ein waschechter Lauenbücker, bin hier aufgewachsen und spiele Tischtennis, seitdem ich zehn Jahre alt bin“, so Stünkel, der zwar inzwischen verzogen ist, aber immer noch hier trainiert. Ihm gefällt es, dass man durch den Sport vor allem die eigene Koordination, die Schnelligkeit und die Kondition übt. „Außerdem sind wir hier eine sehr nette Gemeinschaft“, so Stünkel. Es gehe nicht um Leistungssport, „der Ehrgeiz kommt im Spiel dann von alleine.“

Der Ehrgeiz kommt im Spiel dann von alleine.

Der Verein bietet Hobbyspielern und Ambitionierten eine Heimat, trainiert wird in der Sporthalle der Grundschule. „Tatsächlich sind die Aktiven des Vereins dem Tischtennis meist schon seit Jahrzehnten treu verbunden“, weiß Renken. Viele Spieler hätten ihre „Laufbahn“ in der Grundschule auf dem Schulhof begonnen und dort die ersten Bälle geschlagen. „Das Schöne dabei ist: An der Tischtennisplatte stehen die Aktiven oft bis ins hohe Alter mit weit über 70 Jahren und machen den jungen Spielern mit ihrer Erfahrung das Leben so schwer wie möglich“, so Renken mit einem kleinen Augenzwinkern. Nicht zuletzt sei es auch der Spaßfaktor, der den Sport zu etwas Besonderem mache.

Auch Wickert schätzt vor allem die Reaktionsschnelligkeit, die man beim Tischtennis trainiert. „Der ganze Oberkörper wird geübt, man ist schnell auf den Beinen, es ist fast ein wenig wie tanzen“, schwärmt er.

Tischtennis spielen hält fit

Alles insgesamt hat der Verein dennoch ähnliche strukturelle Probleme wie viele andere Vereine: Mit einer Altersstruktur die von Anfang 20 bis über 70 Jahre reicht, ist die Tendenz zu einer fortschreitenden Überalterung da. Nachwuchs fehlt aktuell. „Leider können wir momentan auch keine Jugendabteilung aufbauen, wir müssten erst mal wieder mehr Spieler haben“, weiß Renken. „Vor der Pandemie hatten wir mal überlegt, eine Jugendabteilung zu initiieren – wir haben auch entsprechende Trainerscheine, doch aktuell sind diese Pläne erst mal wieder in der Schublade gelandet“, ergänzt Wickert. Dadurch, dass immer mal wieder bis dato aktive Spieler aus Altersgründen ausscheiden, kommt es zu einem schleichenden Spielermangel. „Viele kleine Vereine oder Tischtennissparten haben ähnliche Probleme“, so Renken. Auf Kreisebene werde dies dazu führen, dass ab der Saison 2024/2025 alle Staffeln von Secher- auf Vierer-Mannschaften umgestellt werden, damit die Vereine weiterhin in der Lage bleiben, die Anzahl der Mannschaften zu halten und somit auch spielergerecht, unterschiedliche Spielniveaus anbieten zu können.

Trotz der Probleme sind die Grundvoraussetzungen in Lauenbrück als durchaus recht gut zu bezeichnen: Die aktiven Spieler verfügen über ausreichend Trainingszeiten in der Sporthalle der Grundschule in Lauenbrück und das Spielgerät inklusive Sporthalle ist gut in Schuss. Dementsprechend wollen die verbleibenden Vereinsmitglieder nun noch mal für ihren Verein werben: „Packt die angestaubten Schläger wieder aus, habt Spaß beim Training und entdeckt euer Talent mit dem kleinen, schnellen Ball“, fordert Renken. Schon in drei Jahren wird der LSC sein 50-jähriges Bestehen feiern. Bis dahin gilt es, wieder aktiver zu werden.

Trainiert wird freitags in der Sporthalle der Lauenbrücker Grundschule von 19.30 bis 22 Uhr. Weitere Zeiten stehen zur Verfügung, können aber nur bedarfsabhängig eingerichtet werden. Anfragen an den Verein können über den ersten Vorsitzenden Thomas Kollakowski unter der Telefonnummer 0173 / 7088337 und per E-Mail an lauenbruecker-sc@gmx.de oder bei Ralf Renken unter der Telefonnummer 04267 / 9812401 gestellt werden.