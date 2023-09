Lauenbrücker Spielefest im essbaren Waldgarten

Von: Judith Tausendfreund

Hinnerk Ehlbeck (links) und Pastor Lars Rüter im essbaren Waldgarten, hier vor einer Pfefferpflanze. © Tausendfreund

Am kommenden Wochenende kann genascht werden. Die Kirchengemeinde in Lauenbrück lädt ein, zahlreiche Pflanzen können geerntet werden. Die Initiatoren versprechen zudem viele kreative Ideen in Sachen Klimaschutz und Spielmöglichkeiten für die Kinder.

Lauenbrück – Die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Lauenbrück lädt zu einem Spielefest ein. Am Sonntag, 17. September, ist es wieder soweit: „Es ist das dritte Mal, dass wir ein solches Fest veranstalten“, so Pastor Lars Rüter. Der Nachmittag, Start ist um 14 Uhr, soll ein Highlight für Kinder und Familien werden. Diverse Spiele stehen zur Verfügung, aber auch gemütliches Beisammensein ist angedacht. „Es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen“, so Rüter.

Diesmal lohnt sich der Besuch des Gartens vor der Kirche keineswegs nur für Eltern. Denn zeitgleich wird der essbare Garten endlich einmal offiziell eingeweiht. „Angelegt wurde der Garten bereits 2019. Durch die Corona-Pandemie kam es aber nie zu einer regulären Eröffnung“, erklärt Kirchenvorstandsvorsitzender und Initiatior Hinnerk Ehlbeck. „Deshalb wollen wir jetzt endlich mal alle einladen und unseren Garten so etwas bekannter machen“, betont er.

Aufgrund der Hitzewelle wurde der Garten neu angelegt

Der Waldgarten war ursprünglich eine große und stets gemähte Fläche. 2018 gab es eine große Hitzewelle. „Damals sind wir zum ersten Mal auf die Idee gekommen, die Nutzung des Gartens zu ändern, auch um etwas gegen die Trockenheit zu unternehmen“, so die beiden rückblickend. Die Buche wurde unterpflanzt, zahlreiche und vor allem essbare Pflanzen wurden im Garten angesiedelt. Beerenobst, Gemüse, Steinobst, Kräuter – eine ungeahnte Vielfalt wächst rings um die Kirche. Es sind Pflanzen, die man nicht aus dem Alltag kennt. Etwa Szechuan Pfeffer aus China oder die Mispel. „Die kann man im Winter ernten“, so Ehlbeck.

Die Früchte der Mispel sind essbar und zwar nach der Frosteinwirkung. © Tausendfreund, Judith

Der Landwirt kennt sich aus und kann richtig spannende Details zu den einzelnen Pflanzen berichten. So hat er gemeinsam mit Helfern auch Pflanzen in den Garten integriert, die nicht direkt essbar sind, aber das ökologische System unterstützen, etwa Kreuzdorn und Liguster. Vorne im vorderen Bereich wächst Wein, auch Stauden gedeihen hier. Der Garten wurde professionell geplant durch ein Permakultur Büro aus Bremen. Gepflegt wird er von den Mitgliedern der Kirchengemeinde.

Im Fokus steht der Wasserkreislauf

„Allerdings haben wir ihn so angelegt, dass die Pflege sehr extensiv umgesetzt wird“, sagt Ehlbeck. Auch dies war geplant, um klimafreundlich zu arbeiten. Ein ganz großes Thema ist dabei der Wasserkreislauf. Mit Laubstreu, aber auch anderen Maßnahmen wird das Grundwasser stabilisiert, der Wasserkreislauf wird angeregt. Versiegelte Flächen werden so kompensiert – keine Frage, Ehlbeck hat viele Ideen rund ums Thema. Inzwischen ist er auch als Klimapate der Gemeinde aktiv. „2018 war der Boden sehr hart. Er konnte kein Wasser aufnehmen, auch wenn es regnete.“ Durch die Durchwurzelung und das Laub werde der Boden weicher, offenporiger. Dann kann er das Wasser, wenn es denn mal regnet, besser aufnehmen. „Das ist auch eine Form von Ertrag“, erläutert der Kirchenvorstandsvorsitzende. Den sehe man zwar auf Anhieb nicht, wichtig sei er aber dennoch.

Die Wasserkreisläufe intakt zu halten, das ist auch eine Anpassung an den Klimawandel, führt er aus. Diese Anpassungen seien wichtig. „Wenn jeder nur eine Kleinigkeit macht, hat das am Ende einen großen Effekt.“

Daher geht es auf der anstehenden Eröffnung des Waldgartens eben auch um den Austausch untereinander. Beim Eröffnungsfest wollen die Initiatoren Werbung für den essbaren Waldgarten, aber auch für Ideen, die dem Klima helfen, machen. Dabei können und sollen durchaus weitere Ideen entstehen. Ehlbeck kann sich zum Beispiel gut einen virtuellen Austausch vorstellen, ein Klimaschutzforum oder auch die Entwicklung weiterer Plattformen, die dem guten Zweck dienen. Schon jetzt gibt es auf Facebook eine eigene Seite für den Waldgarten: „Essbarer Waldgarten Lauenbrück“ nennt sich die Seite. Weitere Tools könnte man aber entwickeln, um weitere Ideen zu realisieren.

Auch Wein wächst im essbaren Garten. © Tausendfreund, Judith

Agroforstwirtschaft ist ein weiteres Thema

Der Klimaschutzpate beschäftigt sich mit einem weiteren Thema in Sachen Klimaschutz: mit der Agroforstwirtschaft. Hierbei werden landwirtschaftliche Flächen genutzt, zeitgleich werden auf ihnen Gehölze angebaut. Der Gedanke dahinter hat wieder mit dem Klima zu tun – denn auf den „normalen“ Ackerflächen fehlt es an Struktur, an Schatten und an einigem mehr. Das ist auch für die anzupflanzenden Getreidesorten eher kontraproduktiv. „Diese Form der Landwirtschaft wird immer populärer, in Frankreich ist das schon gang und gäbe.“ Die Bäume auf dem Feld würden nur stören, wenn man sie ungeschickt anlege. Und selbst Kartoffeln, so die Überzeugung von Ehlbeck, wachsen besser, wenn sie Licht und Schatten miterleben können.

Alles in allem verspricht der Nachmittag spannend, kreativ und abwechslungsreich zu werden und das für jung und alt.