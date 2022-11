Lauenbrücker Restaurant wird ab Dezember zur Kultur-Scheune

Von: Marié Detlefsen

Rainer Kruse möchte in der Lauenbrücker Scheune einen Ort für Konzerte etablieren. Für die Atmosphäre sorgen einige seiner Portraits von Musikern wie Udo Lindenberg oder John Lennon. © Detlefsen, Marié

Das Bistro Scheune in Lauenbrück ist Geschichte, nun zieht Kultur ins Gebäude ein. Besitzer Rainer Kruse hat viele Ideen und hofft auf Mitstreiter.

Lauenbrück – Das Bistro Scheune in Lauenbrück hat nach seiner Schließung weiter eine Zukunft – allerdings ganz anders als gewohnt. Im August haben die ehemaligen Pächter ihr Restaurant aufgegeben, Besitzer Rainer Kruse hat sich eigener Auskunft nach schon viel länger Gedanken gemacht, was zukünftig aus dem Anlaufpunkt in Lauenbrück wird – und hat nun eine Lösung gefunden. Die Gaststätte wird zur Kultur-Scheune.

„In Zeiten des Gastronomiesterbens war es leider recht früh klar, dass es keine neuen Pächter geben wird“, so Kruse. Allen Interessenten und Köchen, mit denen er Gespräche geführt hatte, sei das Risiko einer Selbstständigkeit zu groß gewesen. Es sei schnell deutlich geworden, dass ein gewohnter Restaurantbetrieb nicht mehr in Frage komme. „Nach längerer Überlegung habe ich die Entscheidung getroffen, die Scheune umzugestalten und einen Ort für Musikveranstaltungen zu schaffen“, kündigt Kruse jetzt an. Anstatt des Restaurantbetriebs soll es regelmäßige Kulturveranstaltungen geben. Den Möglichkeiten seien hierbei keine Grenzen gesetzt. Von Konzerten über Lesungen, Seminare oder Vorträgen gebe es jede Menge Optionen – Starttermin ist bereits am 4. Dezember.

Offen für andere Formate

Sowohl im Rahmen seiner Tätigkeit als selbstständiger Geschäftsführer der Steinfelder Wohngruppen als auch privat hat Kruse bereits zahlreiche Konzerte organisiert und durchgeführt, viele im Nötelhaus Scheeßel. Somit freue er sich, mit dem Standort Lauenbrück einer neuen Herausforderung entgegenzutreten. Seine berufliche Einbindung, aber auch sein Alter seien deshalb der Grund dafür, dass er vorerst nur Konzerte planen wird. „Im Moment sind nur regelmäßige Musikveranstaltungen geplant, da ich es zeitlich und gesundheitlich nicht schaffe, mich um andere größere Projekte zu kümmern, auch wenn ich dies gerne tun würde“ sagt der 69-Jährige.

Das bedeute aber noch lange nicht, dass es keine Umsetzungsmöglichkeiten für andere Formate gibt, im Gegenteil: „Mein Wunsch wäre es, dass sich eine Kulturinitiative oder ein Kulturverein bildet, der das ganze Konzept ausbaut und umsetzt.“

Das Problem liegt laut Kruses Aussage darin, dass zahlreiche Menschen mit Ideen für die Umgestaltung des Bistros auf ihn zukamen, aber an der eigentlichen Umsetzung nicht beteiligt sein wollten. Daher sei die Idee einer Kulturinitiative entstanden, welche sich im kleinen Kreis regelmäßig trifft und Veranstaltungen für die Scheune in die Wege leitet.

Jazz-Trio kommt Premiere ist bereits in wenigen Wochen in der Kultur-Scheune in Lauenbrück, denn am Sonntag, 4. Dezember, gibt es das erste Konzert: Eine Martinee ab 13 Uhr mit der Boogie Connection, bestehend aus Pianist Thomas Scheytt, Gitarrist Christoph Pfaff und Schlagzeuger Jörn-Paul Weidlich. Das Trio wurde im Herbst 1991 in Freiburg gegründet und ist seither in Jazzclubs, Musikkneipen und auf Kleinkunstbühnen in ganz Europa unterwegs. Auch im Rundfunk und Fernsehen ist es bekannt und hat im Frühjahr 2020 bereits in Scheeßel gespielt.

„Ich bin wirklich froh, Thomas Scheytt als ersten Künstler in der neuen Scheune bekannt geben zu dürfen“, so Rainer Kruse, der Besitzer der Scheune. „Nach der ersten Ankündigung habe ich bereits viele Anrufe von Interessenten bekommen und ich hoffe somit einen gebührenden Start der neuen Kulturstätte einleiten zu können“. Das Konzert hat eine Länge von zweimal 50 Minuten. Tickets kosten 15 Euro und können unter 0173 / 2025092 bei Kruse vorbestellt werden. Sollte die Show nicht vorher ausgebucht sein, werde es definitiv eine Tageskasse geben.



Im Januar möchte Kruse deshalb einen Termin bekannt gegeben, an dem sich Kulturinteressierte in der Scheune treffen können, um über eine potenzielle Vereinsgründung nachzudenken. Dieser soll die Gestaltung der Scheune aktiv leiten, um auch ansässigen kulturellen Vereinen die Möglichkeit zu bieten, die Räumlichkeiten mieten zu können. Falls sich ein Koch findet, könne laut Kruse sogar die Küche genutzt werden, da diese komplett von den Vorpächtern übernommen wurde. Nur private Feiern oder Geburtstage kämen nicht in Frage, doch sonst seien den Ideen im Grunde keine Grenzen gesetzt.

Gibt es bald einen Kulturverein?

Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, hat der Besitzer keine Kosten gescheut. Die Räumlichkeiten wurden komplett neu gestrichen und dekoriert. Noch dazu wird derzeit ein feststehendes Bühnenelement samt Scheinwerfern und Vorhang aufgebaut. All das wurde aus privaten Mitteln finanziert. Weiter spendet Kruse einiger seiner Kunstbilder aus privater Sammlung von Musikern wie Udo Lindenberg oder John Lennon, um die kulturelle Atmosphäre zu unterstreichen. „Ich weiß, dass ich mit dem Konzept keinen Gewinn machen werde. Ich möchte Lauenbrück einfach einen kulturellen Ort bieten, und würde mich freuen, wenn ich zumindest die Nebenkosten decken kann“, zeigt sich der Geschäftsführer positiv gestimmt.

Unter dem Motto „Es muss nichts, aber es kann vieles“ will Kruse in das neue Jahr starten. Er selbst werde sich um regelmäßige Musikveranstaltungen kümmern. Dazu zählt bereits ein irischer Abend mit Larry Mathews am 25. März. Weitere Termine sind in Planung. So liebäugelt Kruse mit der Idee eines regelmäßigen Kneipenabends einmal die Woche. Generell lautet der Appell des 69-Jährigen: „Für Pläne und Initiativen bin ich offen, und ich hoffe sehr, dass sich im Januar einige Freiwillige melden, um gemeinsam einen Kulturverein zu gründen und die Scheune zu einem Ort der Begegnung zu machen.“