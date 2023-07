Lauenbrücker Kulturscheune startet durch

Von: Judith Tausendfreund

Rainer Kruse ist Inhaber der Kulturscheune und hält momentan auch die Fäden in Sachen Kulturbetrieb in der Hand. © Tausendfreund

Die Lauenbrücker Kulturscheune bietet Kultur, aber auch Räumlichkeiten, etwa für Familienfeiern. Inzwischen steht das Programm für die zweite Jahreshälfte, einige Veranstaltungen sind bereits geplant. Gesucht werden aber noch dringend weitere Mitstreiter, die sich engagieren wollen.

Lauenbrück – Fintel hat seinen Heimatverein, in Scheeßel ist die Kulturinitiative präsent, Schneverdingen und Soltau erfreuen sich an zwei regen Kulturvereinen, in Visselhövede ist das Metronom Theater aktiv, man kann die Liste noch weiter fortführen. Ergänzt werden diese Initiativen inzwischen durch die Kulturscheune in Lauenbrück, die nun seit einem guten halben Jahr unter diesem Namen an der Bahnstraße 60 ansässig ist.

Gesucht wird ein Verein oder eine Initiative

Doch noch ist das Bestehen der Kulturscheune eine Sache, nicht so ganz hundertprozentig klar ist – es fehlt final noch an einem Macher, einem Verein, einer Initiative, die sich mit Manpower dahinter klemmt. „Und es wäre mir wirklich wichtig, dass sich jemand findet, der das Zepter in die Hand nimmt“, betont Rainer Kruse (70), Betreiber der Location. „Hier soll es weiter kulturelle Begegnungen geben, das wünsche ich mir sehr“, so der Eigentümer der Immobilie. „Ich will das nur nicht alles selber machen“, erklärt er. Er sei zum einen aus dem Alter raus und habe zum anderen noch zwei weitere Firmen, um die er sich kümmern müsse. Wünschen würde er sich nach wie vor eine Person oder eine Gruppe, die das Ruder in Sachen Umsetzung übernähmen. „Leider hat sich noch niemand gefunden“, bedauert er. Doch was nicht ist, kann noch werden.

Der Hintergrund ist schnell erklärt. Das Gebäude steht leer, seitdem die Gastronomen, das bislang dort ansässige Bistro Scheune dichtgemacht haben. Maria Mitsopoulou und Angelos Matsis hatten dort jahrelang für kulinarische Abwechslung und Geselligkeit im Ort gesorgt. „Die Kneipe, die sie geführt haben, war toll und eine Bereicherung für den Ort“, trauert Kruse seinen ehemaligen Pächtern nach. Diese hatten sich im vergangenen Jahr nach 25 Jahren aus Lauenbrück verabschiedet. Kruse wusste direkt, dass es schwer werden wird, Nachfolger zu finden. „In Zeiten des Gastronomie-Sterbens ist das unmöglich“, weiß er. Da er schon immer gerne Konzerte organisiert hatte, kam ihm die Idee der Kulturscheune. Konzerte seien ein Faible von ihm, er stamme aus der 68-er Generation. „Ich war immer auf Festivals, habe noch Hannes Wader in Rotenburg miterlebt und war viel im Bereich Blues und Boogie unterwegs“, erklärt er. „Konzerte, Natur, Gesundheit, Umwelt, diese Themen will ich hier berücksichtigen.“

Im ersten Halbjahr ist der Betrieb der Kulturscheune gut angelaufen. Einige Veranstaltungen haben stattgefunden, „alle waren super und gut besucht“, schwärmt Kruse. Drei Konzerte gab es, eine Dichterlesung fand statt, eine Vortragsveranstaltung ebenfalls.

Nach der Sommerpause gibt es wieder Veranstaltungen

Aktuell herrscht Sommerpause im Haus. Danach soll es noch professioneller als zuvor weitergehen. Gerade wird die neue Internetseite programmiert: Ab September können alle Interessenten sich unter der Adresse www.kulturscheune-lauenbrueck.de über alle aktuellen Veranstaltungen und sogar die Historie des Hauses informieren. Schon freigeschaltet ist die E-Mail Adresse kulturscheune-la@gmx.de, alle Anfragen können über diesen Weg gestellt werden. Außerdem erfolgen noch einige Malerarbeiten von außen. Von innen hat sich bereits einiges getan, die Scheune bringt eine überzeugende Klubatmosphäre mit. Ab Oktober soll es an jedem ersten Donnerstag einen offenen Treffpunkt geben, angedacht sind auch Speisen. „Wir führen momentan Gespräche mit verschiedenen Köchen, um auszuloten, ob wir auch ein kleines gastronomisches Angebot auf die Beine stellen können“, so Kruse. „Es wird keine riesige Speisekarte geben, aber in jedem Fall Curry Pommes, das wollen alle unbedingt“, schmunzelt der Inhaber, der noch und ein wenig wieder Willen das Zepter übernommen hat. Auch die Landfrauen treffen sich dort, auch Familienfeiern bis maximal 50 Personen können ebenfalls in den Räumlichkeiten stattfinden.

Auch ein offener Treffpunkt ist geplant

Anfragen von Musikern habe er jede Menge, „alle Bands, die gespielt haben, wollen auch unbedingt wieder kommen“, sagt Kruse, durchaus stolz auf den Erfolg. Etwas schwieriger sei es, Vorträge ins Haus zu holen. Doch auch hier gebe es schon gute Kooperationen, etwa mit dem Sambuccus Verein. Solche Zusammenarbeiten dürfen mehr werden, wenn es nach Kruse geht. „Der Raum ist so schön geworden, alles ist neu – es wäre wirklich schade, wenn das nicht genutzt wird“, fügt er an. Für den Herbst sind daher schon einige Events geplant. Im Oktober wird der Autor und Journalist Reimer Paul eine Lesung halten. Paul hat eine Biografie über den Fußballer Claudio Pizarro geschrieben. Ein irischer Abend mit Musik ist ebenfalls im Oktober geplant, fest steht auch schon, dass der Hellweger Hein Benjes im November zu Gast sein wird. „Und dann schauen wir, wie es weiter geht“, so lautet Kruses Plan.