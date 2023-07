Lauenbrücker Feuerwehr feiert 100-jähriges Bestehen

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Florian Lüttje (v.l.) und Axel Matthies stecken mitten in den Vorbereitungen. © Tausendfreund

Seit 100 Jahren ist in Lauenbrück die Freiwillige Feuerwehr aktiv, seit 50 Jahren die Jugendwehr und seit 20 Jahren gibt es einen eigenen Musikzug. Alle gemeinsam laden nun zu einem Fest ein, angedacht ist ein Tag vor allem für Familien.

Lauenbrück – Seit einem Jahr wird geplant, nun rückt der große Tag näher. Am Samstag, 12. August, wird in Lauenbrück gefeiert. Und zwar richtig groß: Die Freiwillige Feuerwehr Lauenbrück begeht ihr 100-jähriges Bestehen. Zugleich feiert die Jugendfeuerwehr ihr 50-jähriges Dasein. Hinzu kommt das 20-jährige Bestehen des feuerwehreigenen Musikzugs.

Dieses „Dreifach-Jubiläum“ sollen allen Beteiligten Spaß machen, daher werden keine Mühen gescheut. Morgens um 10 Uhr geht das große Fest los, gefeiert wird auf dem Platz zwischen der Firma Atlas von der Wehl und dem Aukampsweg. Aktuell befindet sich dort ein landwirtschaftliches Feld, welches vom Vahlder Landwirt Andreas Brunkhorst bewirtschaftet wird. Der wird das Feld noch passend abernten, damit dann dort gefeiert werden kann. „Wir sind sehr dankbar, dass er uns den Platz zur Verfügung stellt“, betont Axel Matthies, der gemeinsam mit zahlreichen weiteren Mitstreitern den großen Tag vorbereitet.

Die Feuerwehr und Jugendwehr Lauenbrück ist eine muntere Truppe – das langjährige Bestehen wird gemeinsam gefeiert. © Verein

Erwartet werden mindestens 1 000 Gäste. Und die bekommen einiges geboten. Die Jugendfeuerwehr organisiert verschiedene Spiele, ein Kinderschminken und einen „Brandeinsatz“, extra für die Jugendlichen. Die Freiwillige Feuerwehr Helvesiek zeigt eine Fettbrandexplosion, die Feuerwehr Fintel die Rettung aus einem Auto. Eine Kinderdisco wird es geben, Spiele ohne Grenzen, aber auch eine XXL-Hüpfburg für die Kinder – und zwar im Format einer „echten“ Feuerwehr. 15 Meter hoch ist die Burg und kommt eigens aus dem Ruhrgebiet nach Lauenbrück. Die Verkehrswacht bringt einen Überschlagssimulator für normale Autos mit. Jeder, der möchte, kann so ohne jede Gefahr für das eigene Leben einmal das Gefühl erleben, wie es ist, sich mit dem Auto zu überschlagen. Es gibt ein Bullriding für Jung und Alt und eine Art „Blaulicht-Abteilung“: Das technische Hilfswerk, die Feuerwehr, die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz und andere Anbieter bauen Infostände auf. Diverse Feuerwehrwagen aus der Samtgemeinde werden aufgestellt Der Musikzug wird zur musikalischen Unterhaltung beitragen und die Landfrauen sorgen mit Unterstützung von VDK-Mitgliedern für Kaffee und Kuchen. Kulinarisch wird es zudem mehr als nur Pommes und Bratwurst geben. Auch Pizzastände, Fischbrötchen und ein Eiswagen werden erwartet. „Wir steuern die Getränkepreise, dann wir wollen definitiv humane Dorfpreise“, kündigt Matthies an. Für den Abend ist eine Zeltdisco mit DJ Kenny vorgesehen, es darf also munter getanzt werden.

Unter anderem wegen des angedachten Aufgebots an schweren Maschinen und Fahrzeugen, die an diesem Tag aufgebaut werden, haben sich die Organisatoren für das Feld als Veranstaltungsort entschieden – das kann dann später relativ schnell wieder auf Vordermann gebracht werden. „Auch die Parkplatzsituation ist dort gut“, so Matthies.

Um die geplanten Aktivitäten gut vorzubereiten, haben sich die etwa 50 aktiven Feuerwehrmitglieder der Lauenbrücker Wehr in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt. Zunächst traf man sich monatlich, schon bald aber jede Woche. Eine Gruppe kümmert sich um die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, eine um den Festplatz, eine um solche Details wie den Toilettenwagen oder die Spiele. Aktuell überlegen die Verantwortlichen noch, für die Feuerwehrmitglieder der eigenen Wehr sowie der am Fest beteiligten Wehren einen Orientierungsmarsch auf die Beine zu stellen. „Das wäre ein gegenseitiger Wettkampf, ein Rundkurs mit verschiedenen Aufgaben“, erklärt Florian Lüttje, ebenfalls Mitglied im Orga-Team. Bislang fehlen noch ausreichende Rückmeldungen, um diese Aktivitäten final zu planen. Alle anderen Ideen stehen allerdings. „Wir wollen den Tag als´Tag für die ganze Familie anbieten und wir wollen der Bevölkerung auch etwas zurückgeben“, betont Matthies. Die Wehr sei traditionell gut eingebunden im Ort, viele aktive, aber auch viele passive Mitglieder unterstützen die Wehr. Auch einige Unternehmen, etwa Atlas von der Wehl, Wahlers Forsttechnik und Ponsse Deutschland unterstützen die Lauenbrücker Wehr vielfältig, berichten Lüttje und Matthies. „Der Ort hält gut zusammen“, so Lüttje. „Die Feuerwehr ist nicht nur ein Brandbekämpfer, wir sichern den Flohmarkt ab, sind beim Laternenumzug aktiv“, schildert Matthies weitere Berührungspunkte zwischen Wehr und Dorf.

Um das Fest bekannt zu machen, haben die Mitglieder der Wehr große Aufsteller herstellen lassen, die an den Ortseingängen platziert sind. 1 000 Flyer werden noch verteilt, natürlich wird es auch ein wenig Mundpropaganda geben. „Wir freuen uns, wenn viele Besucher kommen, aus der Umgebung, aus dem Ort und auch aus den Lauenbrücker Neubaugebieten“, so Matthies. Wenn dann noch das Wetter mitspielt, kann nichts mehr schief gehen.