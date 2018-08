Schülerin Johanna Schwarz berichtet über ihr Auslandsjahr am anderen Ende der Welt

Lauenbrück - Von Marié Detlefsen. Mal ein komplettes Jahr in einem anderen Land verbringen und dazu ans andere Ende der Welt reisen? Für die 18-jährige Lauenbrückerin Johanna Schwarz ist diese Tour eine der besten Erfahrungen, die sie je sammeln durfte. In Neuseeland hat sie eine Schule besucht, neue Freundschaften geschlossen und eine andere Kultur entdeckt.

Vor allem in der aktuellen jungen Generation ist Neuseeland eines der „Trend-Länder“, wobei es vor allem für seine vielseitigen „Work and Travel“-Möglichkeiten bekannt ist. „Ich habe mich für Neuseeland entschieden, da mein Bruder von dem Land begeistert war und es mit dem 24-Stunden-Flug von hier ausgesehen am anderen Ende der Welt liegt“, berichtet Schwarz.

Hauptgrund für die Reise war natürlich das Lernen der englischen Sprache. Ihr erstes Ziel war die Stadt Taupo, in der sie sechs Monate verbracht hat und von dort aus ging es für weitere sechs Monate in die Hauptstadt Wellington und zu einer neuen Gastfamilie.

„Wellington war einfach klasse, da die Möglichkeiten einfach riesig waren“, erklärt die Schülerin. „Ich ging auf das Onslow College und konnte mich für Fächer wie Fotografie oder Tourismus entscheiden – solche Fächer haben wir Zuhause leider nicht in der Schule.“ Auch beginne der Unterricht morgens viel später und die Schüler hätten sie alle freundlich aufgenommen.

Die Nachmittage bestanden somit meistens aus Fahrten in die Innenstadt mit Schulfreunden oder anderen internationalen Schülern. Am Wochenende war Schwarz immer unterwegs. Zu den Ausflügen zählten Reiseziele wie zum Beispiel das Hobbiton Movie Set, an dem die „Herr der Ringe“-Trilogie verfilmt wurde, oder Wanderungen auf dem Mount Kaukau.

Das Highlight war eine dreiwöchige Südinseltour. „Wir haben jeden Tag was Neues gemacht. Am besten war das Canyoning, bei dem wir uns von Schluchten abgeseilt und von Klippen gesprungen sind. Auch mit einem Hängegleiter über die Landschaft zu fliegen, hat großen Spaß gemacht“, schwärmt Johanna Schwarz. Für Fallschirmspringen habe sie leider keine Zeit mehr gehabt.

„Das Jahr war auf einmal wahnsinnig schnell rum“, lacht die 18-Jährige, die sich durchaus vorstellen kann, nach dem Studium wieder ans andere Ende der Welt aufzubrechen. Auf die Nachfrage, ob sie ein Auslandsjahr weiterempfehlen kann, nickt sie nur begeistert: „Auf jeden Fall! Es ist unbeschreiblich und eine Erfahrung für sich. Man lernt so viel und vor allem eigenständig zu sein.“ Auch die nächste Reise lässt nicht lange auf sich warten, da sie ein Studium in den Niederlanden anstrebt.