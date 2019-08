Von Lauenbrück nach New York

Lauenbrück – Können Strickmaschen die Welt verändern? Ja, meint Sibilla Pavenstedt, Designerin und Begründerin des Projekts „Made auf Veddel“. Von der eindrucksvollen Umsetzung der Vision der Hamburger Sozialunternehmerin konnten sich bereits die geladenen Gäste des Festakts zum 50. Jubiläum des Landparks Lauenbrück und die Parkbesucher am Wochenende selbst überzeugen.

Die einen mal 1,50 Meter großen, bunten Länderflaggen aus Wolle, die im Landpark gespannt sind, sind kaum zu übersehen – schließlich nehmen die 220 gestrickten Zeichen des Miteinanders und der Menschlichkeit, die schon am Hamburger Rathaus hingen und beim G20-Gipfel ein Gegensymbol zur Gewalt wurden, insgesamt mehrere hundert Längenmeter ein. 2015 zum Gedenken an Wiedervereinigung und der Reichspogromnacht angefertigt, vereinte die findige Visionärin mit der Idee gleich mehrere Zwecke: die von Sponsoren aufgebrachten 1 000 Euro pro Flagge unterstützen zur Hälfte soziale Projekte; die andere Hälfte ging an die Strickerinnen. Mit ihrem Projekt „Made auf Veddel“ hat die Designerin vor elf Jahren eingewanderte, von der Gesellschaft weitgehend unbeachtete Frauen aus der Isolation geholt. „Damals hatten sie Scheu, ans Telefon zu gehen oder dem Kurier aufzumachen, heute geben sie Interviews“, erzählt die Weltbürgerin, die schon in Paris, Tokio, Skandinavien und Dubai gearbeitet hat. Hier machte sie auch die Erfahrung: „Mode verbindet, die Szene ist international.“ Ihre einzige Bedingung damals für die Teilnehmerinnen, nämlich Deutsch zu lernen, sei seinerzeit auf Proteste gestoßen, ebenso wie die Ausrichtung auf Handarbeit. Ihr Kalkül: „Da anzuknüpfen, wo die Frauen schon über Kompetenzen verfügen – das stärkt das Selbstwertgefühl.“ Heute leiten sie selbst andere Frauen an, etwa die des vor mehr als einem Jahr im Landpark installierten „Landateliers“.

Katharine von Schiller hatte „Made auf Veddel“ von Anfang an begeistert: „Wir sind immer auf der Suche, wo wir gute Projekte kopieren können.“ Die Ausrichtung sei hier jedoch eine andere: „Im ländlichen Raum heißt es wohl eher ‚Topflappen als Haute Couture‘“, sagte sie schmunzelnd.

Rechtzeitig zum Landpark-Jubiläum wurde das Werk um vier neue Flaggen erweitert, die regionale Wappen zeigen. „Aus Kleinem erwächst Großes“, erklärt Pavenstedt die Erweiterung des Schals von Nationen um Regionen. So erlebten rund 100 geladene Gäste des Festaktes, wie die Flaggen von Niedersachsen, Lauenbrück, Fintel und Rotenburg feierlich von Vertretern aus der Politik mit den bestehenden Elementen vereinigt wurden. Gemeinsam mit einer Ausstellung zur Entstehungsgeschichte wird der „Weltschal“ noch drei Wochen im Pavillon des Landparks zu sehen sein. Das Ergebnis hat Großes vor sich: Im nächsten Jahr wird er auf Einladung des New Yorker Bürgermeisters auf der Queen Mary in den „Big Apple“ verschifft; in Planung ist vorher noch eine Präsentation in der Oper der italienischen Kulturhauptstadt Parma.

Auf die Frage, ob nicht viele Gruppierungen inzwischen versuchen, den Schal für sich zu instrumentalisieren, lacht Pavenstedt: „Das koordinieren wir schon.“ Gewundert habe sie sich allerdings, dass Bilder des Symbols der Völkerverständigung ausgerechnet in einem Wahlspot der AfD erschienen: „Die dachten wohl, Flaggen sind automatisch nationalistisch.“ Ein erklärender Anruf dort tat seine Wirkung: Wenige Tage später seien die Sequenzen mit dem Weltschal aus dem Film entfernt worden.

Der Weltschal und die dazu gehörige Ausstellung „Flagge zeigen für Vielfalt“ sind noch bis zum 8. September im Landpark zu erleben. hey