Versuchter Handtaschenraub: 13-Jähriger bedroht Seniorin mit Messer

Zeugen helfen

+ © dpa Gegenüber der Polizei bestritt der Junge die Tat. © dpa

Nach einem versuchten Handtaschenraub auf eine 78-jährige Frau haben aufmerksame Zeugen am Mittwochmittag einen 13-jährigen Tatverdächtigen direkt im Anschluss an die Tat geschnappt. Der Vorfall ereignete sich in Lauenbrück.