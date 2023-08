Lauenbrück erhält einen eigenen Treffpunkt

Von: Judith Tausendfreund

Hier entsteht ein neues Bürgerzentrum für den Ort. © Tausendfreund, Judith

Die „alte“ Grundschule wird zum Bürgerzentrum und Mehrgenerationenhaus. Das umfangreiche Konzept steht, es fehlen noch Personal und auch weitere Fördermöglichkeiten.

Lauenbrück – Schon lange ist es klar: Die alte Grundschule, Baujahr 1932, in Lauenbrück muss durch eine neue Schule ersetzt werden. Der Neubau ist fertig. Am Samstag, 23. September, wird die neue Schule feierlich eröffnet, auch wenn die Schüler passend zum Schuljahresbeginn bereits die Schule beziehen konnten.

Doch was passiert nun mit dem „alten Gebäude? Dieser Frage widmete sich eine interfraktionelle Arbeitsgruppe – fast 30-mal kamen alle Beteiligten zusammen und erarbeiteten in unzähligen Stunden ein Konzept, welches nun wahrlich als rund bezeichnet werden kann. Anja Oppermann (SPD) als Vorsitzende des Jugend und Sozialausschuss, stellte das Konzept nun dem Rat der Gemeinde vor. „Die Planung ist inzwischen bis zur gewollten Anzahl an Steckdosen vollendet“ – dieser Satz macht deutlich, mit wie viel Herzblut alle die inzwischen entstandenen Ideen zusammen getragen haben. „Das Haus voll zu bekommen, wird gar kein Problem sein.“ Die alte Sparkasse, die von vielen Gruppen genutzt werde, werde überstrapaziert.

Dem zufriedenstellenden Zustand einer guten Planung vorausgegangen war die grundsätzliche Bereitschaft, die Grundschule zu erhalten und sie allen Lauenbrückern als Bürgerzentrum und Mehrgenerationenhaus zur Verfügung zu stellen. Über 35 Gruppen wurden mit der Frage kontaktiert, ob sie das Haus nutzen wollen. Die Resonanz ist beeindruckend für einen Ort, der gerade mal etwas mehr als 2 000 Einwohner zählt: Denn 33 Gruppen sagten „ja“ zur Idee eines Bürgerzentrums.

Die neue Grundschule wurde von den Kindern schon bezogen, die alte Schule ist momentan leer und durch ein Band abgetrennt. © Tausendfreund

Vernetzung hilft

Die Arbeitsgruppe nahm weitere Kontakte auf, „wir haben uns vernetzt“, so Oppermann. Kontakte zur Gesundregion Wümme Wieste wurden geknüpft. Über den Weg können Mittel aus der europäischen Union, vom Bund und auch vom Land Niedersachsen akquiriert werden. Auch mit der Samtgemeinde galt es, in Kontakt zu treten. „Ursprünglich gab es die Idee, dass die Samtgemeinde die Räume nutzen könnte“, ergänzte Ratsfrau Tanja Bladauski (SPD) die Informationen von Oppermann. Doch im Samtgemeinderat wurde anders entschieden. Daher wird die alte Grundschule von der Samtgemeinde an die Gemeinde übergeben – dieser Schritt ist bisher allerdings noch nicht vollzogen.

Unzählige weitere Schritte wurden in den letzten Monaten in die Wege geleitet. So kümmerte sich die Arbeitsgruppe um einen Erfahrungsaustausch mit anderen Betreibern von Mehrgenerationenhäusern. Fördermittel wurden gesichtet und beantragt. Eine Energieberatung wurde in die Wege geleitet – ganz abgeschlossen ist diese noch nicht. Eine Kostenschätzung wurde vorgenommen. Zwei Fördermittelanträge sind aktuell in der Bearbeitung. Hier geht es einmal um die erheblichen Umbaumaßnahmen, die notwendig sind. Auf den entsprechenden Bescheid warten alle Beteiligten, „es gibt aber bereits positive Signale des Fördermittelgebers“, so Oppermann. Mit einem zweiten Fördermittelantrag will die Gruppe die notwendige Erweiterung der Parkplätze sicher stellen. Voraussichtlich Mitte September wird es hier zu einer Entscheidung kommen.

Ein Bauantrag ist notwendig

Schon jetzt geklärt wurde mit dem Bauamt, dass das Vorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. „Dort ist man zuversichtlich, dass wir relativ schlank durch das Verfahren kommen. Dennoch muss es einen Bauantrag geben“, erklärte Oppermann weitere Details des Vorhabens. Und auch wenn der Bauantrag als solcher kein umfangreicher werden wird, bereiten sich alle Beteiligten schon auf eine relativ lange Bearbeitungsdauer vor – denn im Bauamt der Gemeinde häuft sich viel Arbeit auf den Schreibtischen.

Neben all diesen durchaus wichtigen und vor allem organisatorischen Fragen bewegt die Gruppe allerdings noch ein wesentlicher Punkt: „Die Frage nach einem möglichen Betriebsmodell treibt uns um“, so Oppermann. Denn um das Haus am Ende zu betreiben, wird Personal möglich sein. Nicht nur ehrenamtliches Engagement ist gefragt, um ein solches Zentrum zu betreiben. Es braucht Menschen, die das Zentrum reinigen und warten. Es braucht aber auch Menschen, die betreuende Tätigkeiten und Bildungsaufgaben für alle Bevölkerungsgruppen und Altersstufen übernehmen. „Die Personalkosten sind nicht unerheblich“, weiß Oppermann. Auch hier gibt es Fördermöglichkeiten, doch diese zu beantragen bedeutet noch einmal eine weitere Anstrengung – die wollen alle Beteiligte jedoch auf sich nehmen, sodass die Vision, hier ein Zentrum entstehen zu lassen, durchaus Realität werden kann.

Viel Arbeit im Vorfeld

Wenn dann wirklich alle Fördermittel genehmigt sind, soll als nächster Schritt auch die breitere Öffentlichkeit in die weitere Planung mit einbezogen werden. „Wir müssen dir und euch für die bisher geleistete Arbeit danken“, betonte Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) in Anbetracht der präsentierten Pläne. Die Ratsmitglieder debattierten noch kurz über die Frage, wer das Haus unterhält und reinigt, bis es von der Samtgemeinden an die Gemeinde übergeben wird. Intelmann wird diesen Punkt bei der Samtgemeinde ansprechen, denn noch gibt es hier keine Klarheit. Auch Horst Milbrodt (CDU) stellte fest, dass das Haus faktisch noch Eigentum der Samtgemeinde ist. Von diesem Detail einmal abgesehen zeigten sich alle Ratsmitglieder jedoch beeindruckt von der skizzierten Zukunft der ehemaligen Schule.