Landpartie mit Kunst, Kreativität und Kulinarik

Lauenbrück - Der Landpark Lauenbrück ist immer einen Besuch wert – gerade im Frühjahr, wo die Natur im angelegten Park sich farbenfroh präsentiert und viele der alten Nutztierarten Nachwuchs bekommen. An diesem Wochenende gibt es für viele tausend Besucher nicht nur aus dem gesamten Landkreis, sondern auch aus dem Umland, noch einen weiteren Grund, Lauenbrück zum Zielort einer Landpartie zu machen. Dann nämlich steht am Samstag und Sonntag der nächste Landmarkt auf dem Programm.

Jeweils von 10 bis 18 Uhr können die Gäste zwischen den weißen Pavillons flanieren, in denen rund 50 Aussteller kreative Ideen und hochwertige Produkte rund ums Landleben zeigen, vom Kunsthandwerk über Praktisches für Haus und Garten bis zu kulinarischen Genüssen wie Gewürze kleiner Manufakturen, Senfe, Marmeladen und Honig-Produkte. Dabei werden mit Apfel-Chutney und würzigen Himbeer- und Basilikum-Senf auch hauseigene Produkte des Café-Restaurants angeboten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Wir wollen alle Freunde des ländlichen Wohn- und Lebensstils ansprechen, Naturliebhaber sowie alle, die Spaß am Landleben haben“, so Initiatorin Katharina von Schiller, die bereits in der siebten Saison das ganze Jahr unterwegs ist, um neben Bewährtem auch immer wieder neue Aussteller und Ideen zu finden und so stets frischen Wind in den Markt zu bringen.

Abgerundet wird das Programm durch diverse Vorträge, Workshops und Vorführungen. So können die Besucher sich etwa über die Kräuterpflanze „Minze“ oder über das „Töpfern an der Töpferscheibe“ informieren, sich Tipps zur eigenen Chutney-Herstellung geben lassen oder einen Vortrag zum Trendthema Bienen hören. Im Rahmenprogramm sind wie in den Vorjahren Jazz- und Swing-Musik und Walking-Acts zu erleben.

Auch an die jüngsten Besucher haben die Organisatoren gedacht: Fadenspiele unter Anleitung des Fadenspielers Aboinudi, bei denen aus einer Schlaufe ein Schmetterling entstehen kann, Mandala-Muster aus Baumscheiben oder die selbst gebastelte Baumscheiben-Medaille: in der Kinder-Naturwerkstatt der parkeigenen Naturerlebnispädagogik können die kleinen Künstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sogar bei der Stärkung am Crêpes-Stand „Crêpes & Kreide“ darf noch gemalt werden.

Wie in den Vorjahren gibt es auch etwas zu gewinnen: Wer die sechs dekorierten Kräuter- und Sinnes-Thementische auf dem Gelände entdeckt und richtig zuordnet, hat Chance auf einen der ausgelobten Preise. Der Eintrittspreis während des Landmarktes beträgt zehn Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder (bis 13 Jahre). - hey