Landpark Lauenbrück feiert 50-jähriges Bestehen

Man schreibt das Jahr 1969: Apollo 11 startet zum ersten benannten Flug zum Mond, das Woodstock-Festival schreibt Musikgeschichte, J.R.R. Tolkiens Romantrilogie „Der Herr der Ringe“ erscheint erstmals in deutscher Sprache – und im beschaulichen Lauenbrück gründet die Familie von Schiller einen Wildpark. 50 Jahre ist das her – heute hat sich der inzwischen gemeinnützige Landpark längst zu einem regionalen touristischen Leuchtturm entwickelt. Das Jubiläum will natürlich gebührend gefeiert werden – mit Musik, Comedy, Kulinarik sowie Aktionen rund um das Thema Tiere und Natur.

Lauenbrück - An diesem Wochenende ist es also soweit. Eingeleitet werden die Feierlichkeiten bereits heute mit einem Festakt unter Beteiligung von geladenen Vertretern aus Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und Politik. Erwartet werden dazu auch Barbara Otte-Kinast, Niedersachsens CDU-Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, sowie Joachim von Einem, Kuratoriumsvorsitzender der Scharnow-Stiftung „Tier hilft Mensch“. Am Abend soll im Landpark auch eine Ausstellung unter dem Titel „Flagge zeigen für Vielfalt“ eröffnet werden, welche eine Auswahl von Arbeiten aus dem Landatelier, einer parkeigenen Werkstatt für Migrantinnen, präsentiert.

Morgen und am Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr, steht die weitläufige Anlage dann für alle Besucher offen. Dabei orientiere sich das Programm an den Themenschwerpunkten des Parks, heißt es in einer Mitteilung. So werde es unter anderem Erlebnisstationen geben, die Inklusion bei einer Sinnesrallye erlebbar machen würden.

Ein kultureller Höhepunkt: Am Sonntag geben sich die Musiker von Wildes Blech mit einem Konzert die Ehre. Von 13 Uhr wird das Ensemble auf seinen Blech- und Holzblasinstrumenten den Ton angeben. An beiden Tagen gelten die regulären Eintrittspreise.

Informationen zum kompletten Jubiläumsprogramm gibt es im Internet unter www.landpark.de. lw