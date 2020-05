Landgut nutzt Zwangspause

Stemmen/Fintel - Von Marìé Detlefsen. Nach einigen Wochen hinter verschlossenen Türen dürfen Hotels und Restaurants wieder öffnen – wenn auch unter bestimmten Vorschriften. Seit dem 15. März waren sämtliche Betriebe geschlossen, auch das Landgut Stemmen musste sich für ein paar Wochen zurückziehen. Die Haupteinnahmen durch Großevents wie Hochzeiten fielen weg, und bis vor einer Woche waren keine touristischen Reisen erlaubt, lediglich geschäftlich durften Gäste im Hotel übernachten. Allerdings habe das Landgut die Zeit genutzt, um sich neu aufzustellen, so Junior-Chef Derk-Alexander Trau.

„Es klingt alles sehr negativ und das ist es natürlich auch, trotzdem ist es eine schöne Zeit, die man nutzen kann, auch privat“, sagt er. Somit wurden schon Anfang März die Konferenzräume sowie die Lobby renoviert und im Laufe der Zeit habe sich eine neue Idee entwickelt. „Wir wollen das Restaurant mehr nutzen. Durch Großveranstaltungen stand dieses immer im Hintergrund, aber da die nun wegfallen, will ich etwas verändern und nicht einfach so weitermachen. Ich habe schon den Innenarchitekten angerufen, neues Mobiliar bestellt und gerade ist der Maler am Werk“, erklärt Trau. Die Speise- und Getränkeauswahl werde ebenfalls ein wenig überarbeitet und eventuell werde sogar Außer-Haus-Essen angeboten.

Außerdem soll das Restaurant auch unter eigenem Namen laufen: „Schultens“. „Das ist unser historischer Hofname, der hat Geschichte und alle Stemmer verbinden damit etwas“, so der Junior- Chef. Insgesamt soll das Restaurant bodenständiger wirken. Es soll zum Wohlfühlen einladen und werde daher komplett renoviert. Das Hotel ist für den touristischen Betrieb seit dem 25. Mai geöffnet, auch das Restaurant habe dann auf, allerdings befinde es sich noch in der Umbauphase. Das „Schultens“ werde Anfang Juni dann komplett neu eröffnen. Allerdings muss einiges an Regeln und Vorschriften eingehalten werden, um einen sicheren und hygienischen Aufenthalt zu ermöglichen, darunter zum Beispiel die Abstandsregeln.

Jeder zweite Tisch bleibe frei, die Kellner tragen Mundschutz und auch die Gäste werden gebeten, beim Eintreten und Verlassen des Gebäudes sowie in den öffentlichen Bereichen einen solchen zu tragen. Die Kegelbahn bleibe weiterhin geschlossen, und alle Geräte sowie Türklinken müssen regelmäßig desinfiziert werden. Warteschlangen sollen vermieden und alle Zimmer in bestimmten Abständen gelüftet werden. „Es gibt Unmengen an Vorschriften, aber die Alternative wäre, geschlossen zu bleiben, und das möchte natürlich keiner“, erklärt der Hotelbesitzer. „Es macht ja auch Sinn. Wir bleiben jetzt lieber vorsichtig, als später wieder schließen zu müssen, weil wir zu schnell an die Sache rangegangen sind.“

Auch die Mitarbeiter des Eurostrands in Fintel stehen plötzlich vor neuen Herausforderungen. „Es ist erstaunlich, welche Zusammenarbeit sich unter allen Beteiligten entwickelt hat“, so Geschäftsführer Bernd Gaukler. „Jeder ist verständnisvoll und interessiert sich viel mehr für die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens.“ Einige nennen Ideen zur Umstrukturierung der Dienstpläne und wollen aktiv mithelfen. Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zum Stemmer Landgut: Der Eurostrand wird in den nächsten Wochen seine Türen noch geschlossen halten.

Die Auflagen seien zu streng, und eine Öffnung unter den Vorschriften würde zu einem Minus führen, anstatt zu helfen. „Nur weil wir endlich wieder 50 Prozent an Gästen aufnehmen dürfen, heißt dies nicht, dass auch nur 50 Prozent der Angestellten arbeiten müssen“, erklärt Gaukler. Es gebe zwar viele große Räumlichkeiten, um die Abstandsregeln einzuhalten, aber riesige Laufwege und kompliziertere Abläufe würden die Arbeit nur erschweren. Außerdem kämen die meisten Besucher aufgrund des nun ausfallenden Veranstaltungsprogramms. Laut Gaukler sorge insbesondere die Unwissenheit für die weitere Schließung. „Wir haben noch Einrichtungen in anderen Bundesländern, und überall werden die Regeln anders ausgelegt. Besonders hier in Niedersachsen sind die Vorschriften sehr schwammig, weshalb Grenzen sehr schwer einschätzbar sind.“ Nichtsdestotrotz will er eine mögliche Öffnung nicht unnötig nach hinten verschieben und hofft, dass das Urlaubsresort ab der zweiten Juniwoche auch endlich wieder Gäste aufnehmen kann.