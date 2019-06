Restaurant Rauchfang in Oldenhöfen bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Oldenhöfen - „Wir hoffen schon ein bisschen“, sagen Axel und Susanne Kaiser mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Dabei weiß das Gastro-Ehepaar doch schon ganz genau, wie sein Restaurant, der Rauchfang in Oldenhöfen, in der Kabel-eins-Dokusoap „Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt‘s am besten?“ abschneiden wird. Denn die Dreharbeiten fanden bereits Anfang April statt.

So fröhlich, wie die beiden klingen, kann der Ausgang aber nicht ganz so schlecht sein. Doch bevor Ende nächster Woche, am Freitag, 28. Juni, um 17.55 Uhr nicht die letzte aller fünf Folgen, die den Zuschauer kreuz und quer durch die Lüneburger Heide führen, auf Sendung gegangen ist, schweigen sich die beiden aus. So wollen es die Regeln. „Und daran halten wir uns natürlich auch“, sagt Axel Kaiser. Nur eines könne er schon verraten: „Wir sind auf jeden Fall unter den ersten Fünf.“

Genauso viele Restaurants sind es nämlich, die in der Vorabendsendung wöchentlich um den Goldenen Teller buhlen. Von Montag an wird dann in der Heide gekocht, gekostet und bewertet. Mit dabei sind neben dem Rauchfang noch der Jägerkrug (Steimbke), das Restaurant Henry‘s (Buchholz), der Red Grill (Lüneburg) sowie das Gut Evening (Bardenhagen). An jedem Tag sind deren Chefs in einem anderen Lokal zu Gast, jeder Gastronom bewertet das des jeweiligen Hausherren – mit bis zu zehn Punkten. Dabei fließen mehrere Aspekte in die Bewertung ein: das Essen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente, die Sauberkeit und der Service. Doch der Wettstreit findet unter schwierigen Bedingungen statt, denn die Konkurrenten bestellen à la carte, und im schlimmsten Fall ist das Lokal voll besetzt. Da kann der georderte Gaumenschmaus vielleicht schon ausverkauft und das Weinglas im Stress nicht perfekt gespült sein. Klar, dass die Topbewertung pro Tester bei solchen Nachlässigkeiten plötzlich in weite Ferne rückt.

Gastgeber nicht das erste Mal im Fersehen zu sehen

Dass Axel Kaiser im Fernsehen landet, ist nichts Ungewöhnliches. Schon im NDR war der 57 Jahre alte Gastronom, der in der Rauchfang-Küche das Sagen hat, hin und wieder zu sehen. Nun wird der bei Wittkopsbostel recht ländlich gelegene, mit einem „Bib Gourmand“ ausgezeichnete Betrieb, den er bereits seit 1993 gemeinsam mit Ehefrau Susanne führt, erstmals auch dem Publikum eines Privat-Senders bekannt. „Ehrlich gesagt kannten wir die Sendung noch gar nicht, als uns die Produktionsfirma anrief.“ Ob sie mitmachen wollen, lautete damals die Frage. Man habe nur Gutes vom Rauchfang gehört. Die beiden wollten, nachdem sie sich mit dem Konzept vertraut gemacht und für gut befunden hatten. „Weil es hier keine Opfer gibt, wie in so vielen anderen Shows“, meint Susanne Kaiser (51).

Die Teilnahme am Format bereue er jedenfalls nicht, sagt ihr Mann, der Küchenchef – trotz der langen, oft anstrengenden Drehtage. Von 10 Uhr morgens bis weit nach Mitternacht hätten diese stattgefunden. „Daran musste ich mich die ersten zwei Tage erst einmal gewöhnen, weil man komplett aus der Routine raus war“, erinnert sich Kaiser. Aber eine Erfahrung sei der Wettstreit vor laufenden Kameras allemal gewesen. „Ich habe unheimlich viel für mich selber mitgenommen.“ Das fast freundschaftliche Verhältnis unter den Konkurrenten sowie das viele, gute Essen hätten die Tage mit wenig Schlaf („Der Kopf hat nachts immer so gerattert, das kenne ich sonst gar nicht von mir“) jedenfalls dann doch irgendwie kompensiert.

Dreh während des laufenden Betriebs im Bauernhaus

Am Donnerstag, 27. Juni, ab 17.55 Uhr werden die Zuschauer erfahren, wie Kabel-eins-Promikoch Mike Süsser und Kaisers hungrige Kollegen der vier anderen Lokale aus der Region das Rauchfang bewerten. Die Folge führt nämlich direkt in das rustikale Bauernhaus mit seinem offenen Kamin – und das wohlgemerkt während des laufenden Betriebs. Susanne Kaiser erinnert sich: „Wir mussten einiges im Restaurant umstellen, überall standen Scheinwerfer.“ Weil der Dreh Vorrang hatte, hätten einige Gäste schon mal etwas länger auf ihr Essen warten müssen. „Da habe ich denen natürlich einen ausgegeben.“

Bleibt die Frage, welches Gericht die gestrengen Richter aus der Speisekarte bestellen werden. „Es gab Lammrücken unter der Kräuterkruste, Rosmarin Jus, Wirsing in Rahm und Kartoffelgratin“, verrät der Küchenchef. Einen Gang höher habe er beim Zubereiten der Speisen nicht geschaltet – im Gegenteil. „Ich habe das wie immer gemacht, sonst wäre womöglich nachher noch etwas in die Hose gegangen.“

Zeit, sich die fertig geschnittene Sendung anzusehen, habe er an dem Abend übrigens nicht. Beruf ist eben Beruf. „Vielleicht werde ich mir aber mein Tablet auf den Küchentisch stellen“, meint Kaiser.