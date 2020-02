Kurze Wege für die Bürger

Fintel – Es herrscht ein Kommen und Gehen an diesem Vormittag. Aufmerksam beobachtet Maggie das Geschehen. Alle paar Minuten klingelt das Telefon. Nebenan findet gerade eine Sprechstunde statt. Der Rentenberater ist wieder im Haus. Das sorgt für zusätzliches Besucheraufkommen. Trotz aller Hektik, die im Gemeindebüro an der Rotenburger Straße herrscht – Maggie, die Hündin, bleibt brav in ihrem Körbchen sitzen. „Sie ist unser treuer Wachhund“, scherzt Wilfried Behrens. „Wenn wir meinen, uns schützen zu müssen, ist die Kleine sofort zur Stelle.“ Zu so einer Situation sei es aber zum Glück noch nicht gekommen, beteuert der SPD-Bürgermeister im Ehrenamt. Und wenn man sich retten wollte, dann überhaupt höchstens vor der vielen Arbeit, die innerhalb der Verwaltung anliegen würde. Arbeit, die Behrens natürlich nicht im Alleingang bewältigen kann. Dafür stehen ihm Nicole Müller-Bremer und Melanie Dumke-Heidrich zur Seite. Beide sind sie Verwaltungsfachangestellte. Letztere hat Maggie mit ins Büro gebracht. Stören tut sich an der vierbeinigen „Verstärkung“ hier niemand. Ganz im Gegenteil. Man ist eben auf dem Dorf.

Von einem aufgeblähten Verwaltungssapperat kann in Fintel mit seinen knapp 2 900 Einwohnern also keineswegs die Rede sein. Dafür sind die Wege bei den Behördengängen umso kürzer. Das wissen die Menschen hier zu schätzen und sehen auch schon mal darüber hinweg, wenn das Rathaus, welches zugleich auch eine Außenstelle der Samtgemeinde Fintel ist, außerplanmäßig schließen muss. 2019 war dies noch des Öfteren der Fall. Müller-Bremer befand sich da nämlich das ganze Jahr über im Mutterschutz. Eine Schwangerschaftsvertretung war nicht in Sicht. „Die Samtgemeinde hat ja auch kein Personal und konnte uns somit nicht helfen“, rekapituliert Behrens den damaligen Ausnahmezustand. „So mussten Melanie und ich uns da irgendwie durchhangeln.“

Erschwerend hinzugekommen sei der Umstand gewesen, dass Dumke-Heidrich, die früher einmal im Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters saß und 2014 ins Finteler Gemeindebüro wechselte, auch als Sekretärin an der Friedrich-Freudenthal-Grundschule tätig ist und somit auch dort kräftig eingespannt war. Behrens: „Aber letztendlich ist es uns auch in verkleinerter Besetzung ganz gut gelungen, den Betrieb am Laufen zu halten.“ Und sei es dann doch einmal zu in der Regel urlaubsbedingten Schließzeiten gekommen, hätten sich die Finteler, aber auch die Vahlder, die einzugsmäßig zur Stammklientel gehören, mit ihren Anliegen an das Samtgemeinde-Rathaus in Lauenbrück wenden können, was so auch kommuniziert worden sei. „Böse Worte, warum das Büro denn schon wieder geschlossen habe, hat es damals aus dem Publikum eigentlich nicht gegeben“, meint Melanie Dumke-Heidrich. „Von ein paar ewiggleichen Nörglern einmal abgesehen.“

Inzwischen läuft das Tagesgeschäft wieder in geordneten Bahnen. Oder, wie Behrens sagt: „Wir sind wieder mit allem in der Spur.“ Nicole Müller-Bremer kümmert sich vorrangig um die Belange der Gemeinde, ihre Kollegin um die der Samtgemeinde – dabei, berichten die beiden Frauen, seien die Aufgabenfelder schon längst nicht mehr so strikt getrennt. Neben dem allgemeinen Bürgerservice kümmere man sich auch um die Koordinierung des Betriebs für den eigenen Bauhof – und teilweise um die Abwicklung des örtlichen Bauwesens. „Nur alles, was das Standesamt betrifft, läuft ausschließlich in Lauenbrück über die Bühne“, so Müller-Bremer.

Fintel ohne ein eigenes Rathaus mit eigener Verwaltungsstruktur – das können und wollen sich wohl die wenigsten Einwohner vorstellen. Sollte man sich vom Konstrukt der Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinde aber irgendwann in Zukunft tatsächlich lossagen und in den Status einer Einheitsgemeinde übergehen – erste befürwortende Stimmen hierzu sind auf politischer Ebene bereits laut geworden –, wäre dieser Wandel für den eben nicht gerade bevölkerungsarmen Ort sicher ein harter Einschnitt, glaubt Wilfried Behrens. „Dadurch würden wir ja auch ein Stück unserer Eigenständigkeit verlieren.“

Dem kann Müller-Bremer nur beipflichten: „Aus verwaltungstechnischer Sicht wäre es sicher erstrebsam, nur hätten wir es als bevölkerungsreiche Gemeinde am Ende generell doch einfacher, unsere Eigenständigkeit zu behalten.“

Sinnvoll sei es ihren Worten nach dagegen gewesen, die Betreuungsaufgabe in den örtlichen Kitas in die Hände der Samtgemeinde zu legen. „In diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren so viel in Sachen Aufwand verändert – das würden wir heute hier nicht mehr alles im Alleingang wuppen können“, meint Müller-Bremer.

Ein Deal mit der Sparkasse

Wo heute das Gemeindebüro seinen Sitz hat, war früher einmal die Sparkasse beheimatet. Der Wechsel erfolgte Anfang der 2000er-Jahre und kam durch einen Deal zustande: Die Sparkasse erhielt das gegenüberliegende Gelände von der Gemeinde und errichtete dort einen Neubau. Im Gegenzug stellte das Kreditinstitut die aus den 1960ern stammende Bestandsimmobilie den Fintelern zur Verfügung, die es zu einem Verwaltungsgebäude mitsamt Sitzungssaal im Obergeschoss umbauten. In dem geräumigen Haus sind auch die Finteler Polizeistation sowie eine Privatwohnung untergebracht.