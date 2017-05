Krippe erst am 1. November fertig

Fintel - Bevor die Sitzung des Finteler Ausschusses für Bildung, Soziales und Jugend begann, trafen sich deren Mitglieder mit dem Vorsitzenden Tobias Koch am Kindergarten Fintel, um sich über den weiteren Fortschritt beim Anbau der Kinderkrippe zu informieren.

Fintels Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD) berichtete, dass der Startschuss vollzogen sei. Die Erdarbeiten seien abgeschlossen, sodass mit den Maurer- und Betonarbeiten begonnen werden könne. Erfreulicherweise kämen etliche Finteler Handwerker zum Zuge. Allerdings werde die Eröffnung am 1. August durch einige Verzögerungen nicht eingehalten werden können. Behrens: „Im vergangenen Jahr wurden zehn Kinder mehr geboren als im Durchschnitt in den Jahren zuvor, die Anmeldungen auf Kinderkrippenplätze steigen enorm an. Ziel ist es, die neuen Plätze bis zum 1. November übergeben zu können.“

Als Überbrückung werde eine Zwischenlösung angestrebt, beispielsweise über Tagesmütter. „Auch der Sportverein bietet an, zeitweise seine Räume nutzen zu können.“

Die Leiterin des Kindergartens, Simone Langer, und der Kinderkrippe, Sabine Kalweit, zeigten den Ausschussmitgliedern den Fortschritt der Bauarbeiten und erläuterten, wie die Räume künftig genutzt werden sollen. - hr