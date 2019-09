Kosten nach Aufwand

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Seit fast fünf Jahren bestehen die Friedhofssatzung und die entsprechende Gebührenordnung unverändert für die fünf kommunalen Friedhöfe in Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde. Seitdem hat es im Friedhofswesen viele gesetzliche, aber auch faktische, Veränderungen vor Ort gegeben. Diesen neuen Gegebenheiten soll deshalb der von einer Arbeitsgruppe aus Politik, Fachleuten (Bestatter, Steinmetze) und Verwaltung erarbeitete Entwurf der Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung für die Samtgemeinde Fintel Rechnung tragen, der nach entsprechenden Beschlussempfehlungen durch die Fachausschüsse jetzt dem Samtgemeinderat zur Entscheidung vorlag.

Wesentliche Neuerung darin ist zum Beispiel die Möglichkeit halb-anonymer Bestattungen auf den Friedhöfen. In Fintel und Lauenbrück wird bereits an der Idee und Umsetzung von Bestattungsmöglichkeiten in Gemeinschafts-Urnengrabstätten gearbeitet. Dort können demnächst, in Fintel zum Jahresende, Urnen in einer einheitlich gestalteten Grabstätte beigesetzt werden. An einer zentralen Stelle werden Namensplaketten mit den Lebensdaten der Verstorbenen angebracht. So gibt es, im Gegensatz zur anonymen Bestattung, eine Namensnennung, also einen Ort zum Trauern, und im Gegensatz zur Bestattung im Grünfeld eine gärtnerisch gestaltete Grabstelle.

Außerdem wird die Umsetzung zur gesetzlichen Regelung der Verwendung von Natursteinen berücksichtigt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der zur Grabgestaltung verwendete Naturstein nur zertifiziert abgebaut und verarbeitet wird – insbesondere nicht durch Kinderarbeit. Im Weiteren werden die bislang bekannten Regelungen weitestgehend beibehalten, da sie sich bewährt haben. „Die neue Satzung ist in Ordnung“, waren sich die Fraktionsvorsitzenden Jürgen Rademacher (CDU) und Wilfried Behrens (SPD) einig, nachdem Kämmerer Friedhelm Indorf noch einige Erläuterungen dazu abgegeben hatte.

Die Neufassung der Friedhofssatzung ging schließlich mit einstimmigem Votum des Rates über die Bühne und kann zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Etwas mehr Diskussionsbedarf gab es zur neuen Friedhofsgebührensatzung. Hinsichtlich der Gebührenkalkulation habe sich gezeigt, dass die zugrunde gelegten Zahlen veraltet sind und neue für die Jahre 2018 bis 2020 erarbeitet werden müssen. Die entsprechenden Gebührentarife für die fünf Friedhöfe sind soweit festgelegt worden, bis auf die jeweiligen Bestattungs- und Umbettungsgebühren. Um aktuelle Veränderungen wie Lohnsteigerung und erhöhte Mietpreise, zum Beispiel für Bagger, zu berücksichtigen, hat die Verwaltung mit dem Rechnungsprüfungsamt besprochen, dass die Kosten für das Ausheben und Verfüllen von Grabstellen, Urnen- und Kindergrabstellen sowie Umbettungen innerhalb des Friedhofs „nach Aufwand“ berechnet werden dürfen. Solange dafür keine Kalkulationen vorliegen. „Wie berechnet man nach Aufwand?“, wollte Ratsherr Jürgen Borngräber (SPD) wissen und wies auf mögliche Unklarheiten bei der Rechnungsstellung hin. „Man sieht das sofort, wenn zum Beispiel die Kosten für Baggerarbeiten erhöht sind“, entgegnete Kämmerer Indorf. „Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2020 genügend Erfahrungswerte haben, um ab 1. Januar 2021 die Satzung alle drei Jahre zu ändern und anzupassen.“

So beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig den vorgelegten Entwurf der Friedhofsgebührensatzung mit Inkraftsetzung zum 1. Oktober des laufenden Jahres.