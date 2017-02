Lauenbrück/Fintel/Scheeßel - Die Passionszeit ist im Kirchenjahr eine Zeit der Besinnung und Neuorientierung. Nach dem Trubel der Weihnachtstage wird es jetzt ruhiger in den sieben Wochen bis Ostern. Diese Zeit nutzt die Kirchenregion Lauenbrück/Fintel/Scheeßel seit einigen Jahren dazu, sich intensiver mit Glaubensthemen auseinanderzusetzen.

In diesem Jahr laden die Gemeinden zur Reihe „Christlich.Glauben.Leben“ ein. Darin sollen vier Grundthemen des christlichen Glaubens aufgegriffen werden: Glaubensbekenntnis, Zehn Gebote, Vaterunser und Taufe. „Wir wollen damit auch Menschen ansprechen, die nicht so viel über den Glauben wissen“, sagt Thomas Steinke, Pastor in Fintel und Mitorganisator der Veranstaltungsreihe. Vielen Menschen sei Gott fremd geworden, andere interessierten sich das erste Mal für ihn und wieder andere suchten nach einer zeitgemäßen Sprache, um über ihren Glauben zu reden. „Sie alle sind herzlich eingeladen“, sagt Steinke.

Den ersten der vier Impulsabende gestaltet Dr. Harm Cordes, Pastor aus Schneverdingen. Sein Thema ist das Glaubensbekenntnis. Darüber möchte er am Montag, 6. März, von 19.30 Uhr an im Landpark Lauenbrück mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen.

„Das, was wir glauben, ist sehr unterschiedlich. So viele Menschen es gibt, so viele Bekenntnisse gibt es auch“, sagt der Theologe. Darüber hinaus würde das Bekenntnis eines Menschen sich im Laufe seines Lebens ändern. „Da ist viel Entwicklung drin.“ Das, was die Kirche dazu aufgeschrieben habe, hält Cordes für hilfreich, um den eigenen Standpunkt zu finden. Aber etwas intellektuell zu verstehen, sei nur das eine. „Es muss vom Kopf ins Herz gelangen.“ Dabei möchte Cordes helfen. „Und es geht dabei auf keinen Fall um absolute Wahrheiten“, betont er.

Ein musikalisches Rahmenprogramm für den Abend bietet der Chor Kreuzschnäbel der Kirchengemeinde Scheeßel. Zu jedem Impulsabend folgt am Sonntag darauf ein passender Themengottesdienst. Der erste findet am Sonntag, 12. März, um 10 Uhr in der Scheeßeler St.-Lucas-Kirche statt. Die folgenden Veranstaltungen im Rahmen der Reihe sind Dienstag, 14. März, 19.30 Uhr, der Impulsabend „Die zehn Gebote“ mit Dr. Georg Gremels; Sonntag, 19. März, 10 Uhr, der Themengottesdienst in der Kirche Lauenbrück; Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr, der Impulsabend „Vaterunser“ mit Michael Kardel, Sonntag, 26. März, 10 Uhr, der Themengottesdienst in der Kirche Scheeßel; Donnerstag, 30. März, 19.30 Uhr, der Impulsabend „Taufe“ mit Wilhelm Röhrs und Sonntag, 2. April, 10 Uhr, der Themengottesdienst in der Kirche Fintel. Alle Impulsabende finden im Landpark Lauenbrück statt. Die Veranstaltungen sind für alle Interessierten offen. Jedes Thema ist auch für sich allein verständlich.

Die Initiatoren laden ein, parallel zu den Veranstaltungen ein dazugehöriges Buch zu lesen. Es heißt „Christlich.Glauben.Leben. Gott auf der Spur“ und ist von Harm Cordes und Georg Gremels verfasst. Es ist im Buchhandel erhältlich oder auch in den Kirchenbüros Fintel, Lauenbrück und Scheeßel. - lw