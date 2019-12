Ein Kompromiss, der allen schmeckt

Einigung beim Kaufpreis für das Nebengrundstück am Finteler Kindergarten

+ Der Kindergarten „Vintloh-Zwerge“ in Fintel: Noch ist die Gemeinde die Eigentümerin, womöglich schon zum Jahreswechsel übernimmt aber die Samtgemeinde die Liegenschaft. Foto: Warnecke

Fintel - Von Lars Warnecke. Es ist paradox: Da betreibt die Samtgemeinde Fintel mit den „Vintloh-Zwergen“ seit vielen Jahren einen Kindergarten in einem Gebäude, das ihr gar nicht gehört, sondern das sie nur gemietet hat. Eigentümerin der Immobilie an der Schneverdinger Straße ist nämlich die Gemeinde Fintel. Die wiederum hat die Trägerschaft ihres Kindergartens, wie alle anderen Mitgliedsgemeinden auch, aber schon vor zehn Jahren im Zuge einer kommunalen Reform an die Samtgemeinde abgetreten. „Um nicht mehr zu Problemen in den Zuständigkeiten zu geraten, die es durchaus gab, haben wir und die Samtgemeinde gesagt, dass es unumgänglich ist, dass sie das Gebäude auch übernimmt“, erläuterte Steffen Florin, Fintels stellvertretender Bürgermeister, am Mittwochabend in einer Sitzung des Finanzausschusses. Einem Verkauf, inklusive Inventar und Grundstücke stünde demnach nichts im Wege. Erlöse in Höhe von 718 000 Euro habe die Gemeinde zu erwarten. „Auch wenn wir vor dem Eigentümerwechsel noch gewisse Umbaumaßnahmen im Gebäude auf unsere Kappe nehmen müssen, bekommen wir durch den Verkauf Liquidität hinein, die wir bei unserer Freibadsanierung auch dringend benötigen werden“, sprach der CDU-Mann vom Nutzen, den die Gemeinde aus dem Deal ziehen könne.