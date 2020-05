Kompostierung wird noch dauern

Helvesiek – Der Landkreis kann die seit vielen Jahren genauso diskutierte wie umstrittene Kompostierungsanlage auf dem Gelände der eigenen Entsorgungsanlage in Helvesiek-Rehr bauen. „Die Gerichte haben in unserem Sinne entschieden“, sagte Erster Kreisrat Torsten Lühring in der jüngsten Sitzung des Kreistag-Ausschusses für Abfallwirtschaft vor Ort in einer der Lagerhallen. Nur: Es gibt Genehmigungsauflagen, die einen Betrieb wie einst vorgesehen erst einmal nicht möglich machen.

Die Ausgangslage lässt sich in Zahlen messen: Die Menge an Grünabfällen ist seit Anfang der 1990er-Jahre von ein paar Tausend Tonnen stetig auf zwischenzeitlich mehr als 31 000 Tonnen pro Jahr gestiegen. Es gibt deutlich mehr Grünschnitt als Hausmüll. Das, was an den 18 Sammelplätzen im Landkreis zusammenkommt, kann aber bislang nicht hier kompostiert werden – noch nicht in Helvesiek, und auch nicht in Gnarrenburg, wo derzeit nur Verfahren mit belüfteten Mieten getestet werden. Sämtliche Grünabfälle werden in auswärtigen Anlagen zum Beispiel in Ganderkesee (Kreis Oldenburg), Beppen (Kreis Verden) und Leese (Kreis Nienburg) behandelt. Das lassen sich die Entsorger teuer bezahlen. 1,75 Millionen Euro jährlich kostet das Schreddern auf den Plätzen, der Transport und die auswärtige Kompostierung.

Eine „Grundlast“, so Lühring, will man deswegen im Kreis selbst behandeln. Für 6 500 Tonnen ist Gnarrenburg ausgelegt, für 20 000 Tonnen Helvesiek. Aus dem Gerichtsverfahren gegen ein benachbartes Falkenzuchtunternehmen, das im Januar in letzter Instanz beendet wurde, ist jedoch die Auflage hervorgegangen, dass in Helvesiek das Umsetzen des Komposts bei südlichen Windrichtungen verboten ist. Und die herrschen oft vor. Zudem sei man noch dabei, Vergleichsmessungen vorzunehmen, bevor tatsächlich kompostiert wird.

Ellen Scherer, Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, schränkt bereits ein: „Wir haben zwar eine Genehmigung für 20 000 Tonnen, die werden wir unter diesen Bedingungen technisch aber nicht realisieren können.“ Eine Situation, die den Nachbarn, die die Belastung befürchten entgegen kommt. Lühring: „Wir nehmen auf die Belange der Anlieger Rücksicht.“