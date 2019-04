Kommunen haben es in der Hand

Klimaschutz: Vortrag über Förderprogramme im Finteler Samtgemeinderat

+ Solarzellen auf dem Dach des Feuerwehrhaus-Neubaus in Helvesiek? Die Grünen im Samtgemeinderat könnten sich dies im Sinne des kommunalen Klimaschutzes durchaus vorstellen. Foto: IMAGO

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Die Samtgemeinde Fintel baut ein neues Feuerwehrhaus. In Helvesiek soll das entstehen. „Eigentlich sollten wir bei der Endplanung noch einmal reinschauen, wie wir bei dem Projekt den Energiebedarf optimieren können,“ regte Hans-Jürgen Schnellrieder, Fraktionschef der Grünen, bei der jüngsten Ratssitzung an. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach schwebe ihm zum Beispiel vor, „etwas, was wir beim Neubau des Feuerwehrhauses in Lauenbrück leider verpasst haben.“