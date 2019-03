Der Körper als Instrument

Mehr als 30 Teilnehmer beim Workshop des Lauenbrücker Chors Continuo

+ Dozent André Wenauer (l.) singt drei neue Poplieder mit allen Workshopteilnehmern.

Lauenbrück - Von Marié Detlefsen. Lauter Töne und Lieder klangen am Sonnabend aus der Fintauschule – und so manch ein Passant durfte sich über ein kleines Pop- und Jazzkonzert erfreuen. In der Lauenbrücker Oberschule nahmen nämlich mehr als 30 Sänger am Workshop „Keine Angst vor neuem Klang“ des Chors Continuo teil. In zwei Räumen wurde kräftig geprobt und vor allem gesungen. Geleitet wurde der Workshop von Dozent André Wenauer, der als Chorleiter, Instrumentallehrer und Arrangeur von Vokalmusik und Band-Arrangements arbeitet. Er ist Juror bei Chorwettbewerben und Dozent im Bereich „Jazz und Pop im Chor“ – unter anderem im Niedersächsischen Chorverband und im Chorverband Niedersachen-Bremen. Neben der Teilnahme an diversen Fortbildungen mit Schwerpunkt „Jazz- und Popchorleitung“ ist Wenauer Initiator des Ensembles „Das X-Periment“. „Workshops sind für mich immer wie eine Wundertüte“, sagt er. „Ich weiß vorher nie wie ein Chor klingt, aber das Ergebnis ist immer wunderschön“.