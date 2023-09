Knapp zwei Wochen fallen die Aufzüge am Lauenbrücker Bahnhof aus

+ © Tausendfreund Wer keine Treppen laufen kann, kommt am Bahnhof jetzt zwei Wochen lang nicht auf die andere Seite. Dort fahren allerdings zahlreiche Züge ab. © Tausendfreund

Keine Barrierefreiheit mehr in Lauenbrück - das ist das Ergebnis einer kurzfristig angekündigten Baumaßname. Die Aufzüge am Bahnhof müssen repariert werden.

Lauenbrück – Recht spontan kündigt die Deutsche Bahn an, dass in der Zeit von Sonntag, 3. September, bis Donnerstag, 14. September, die Aufzüge am Lauenbrücker Bahnhof nicht nutzbar sind. Als Grund nennt die Bahn, dass die Podeste abgängig und dringend ausgetauscht werden müssen.

Die offizielle Freigabe der Arbeiten wurde erst kürzlich erteilt – mit dieser Begründung entschuldigt sich das Unternehmen für die Kurzfristigkeit. Weiter heißt es, man habe sich dementsprechend beim Fahrplanmanagement von DB Netz dafür eingesetzt, Reisemöglichkeiten für mobilitätseingeschränkte Reisende vom Bahnsteig 1 zu bieten.

Täglich fahren fünf Züge direkt ab Gleis eins

Diese Fahrten werden auf der gesamten Strecke von Bremen bis Hittfeld in den Vitrinen der Bahn ausgehängt. Bedingt durch die straffe Zugfolge, von Hochgeschwindigkeitszügen und der allgemeine Betriebslage, gebe es allerdings nur fünf Züge, über den Tag verteilt, die eine stufenlose Reisemöglichkeit nach Bremen ermöglichen. Es handelt sich jeweils um die Regionalbahn 41, die um 10.23 Uhr, 11.23 Uhr, 14.23 Uhr, 16.23 Uhr und 19.23 Uhr dann auf Gleis 1 – erreichbar ohne Aufzug – Richtung Bremen abfährt. Reisende, die nach Hamburg fahren möchten, müssen dann wiederum mit den genannten Zügen nach Scheeßel fahren und können dann dort stufenfrei in die Regionalbahn 41 in Richtung Hamburg umsteigen. Durch den Umweg verlängert sich deren Reiseweg allerdings entsprechend.

Die Bahn bietet zudem über die Mobilitätszentrale und der Rufnummer 030/65212888 weitergehende Beratung an, man sollte sich allerdings einen Tag vor der geplanten Abfahrt dort melden.

Auch in Rotenburg sind Aufzüge Mangelware

Trotz der angebotenen Fahrten bleibt es dabei, dass Menschen, die auf die Aufzüge angewiesen sind, mit einer deutlichen Einschränkung ihrer Mobilität leben müssen. Hinzu kommt, dass aktuell auch am Rotenburger Bahnhof Aufzüge repariert werden – hier dauert die Maßnahme gleich ein halbes Jahr. Und auch hier wurde die ganze Sache sehr kurzfristig vonseiten der Bahn angekündigt. Zwar wurde das Konzept, welches barrierefrei zur Mobilität verhelfen soll, noch nachgebessert. Doch es bleibt dabei, dass Reisende, die von Lauenbrück aus nach Hamburg oder Bremen reisen wollen, und auf die Aufzüge angewiesen sind, in den kommenden zwei Wochen geradezu akribisch planen müssen. Denn sie müssen nicht nur in Lauenbrück in die Bahn einsteigen können. Sie müssen auch in Rotenburg umsteigen. Drei Nahverkehrsverbindungen fahren aktuell in Rotenburg nach Bremen über das barrierefreie Gleis 6. Die fahren allerdings um 7.34 Uhr, um 13.02 Uhr und um 18.02 Uhr – wer beides kombinieren will, sollte diese Ausnahmeregelung zumindest kennen.