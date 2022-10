Knapp daneben ist auch vorbei: Tobias Koch verpasst Direktmandat im Wahlkreis 53 Rotenburg

Von: Lars Warnecke

Am Wahlabend: Tobias Koch bedankt sich bei seiner Lebensgefährtin Michelle Diercks für deren Unterstützung im Wahlkampf – mit Blumen und einem Kuss. © Warnecke

Bei der Landtagswahl hat Tobias Koch (SPD) mit 33 Prozent der Stimmen knapp das Direktmandat für den Wahlkreis 53 Rotenburg verfehlt.

Vahlde – Zu einer erhöhten Adrenalin-Ausschüttung muss es am Sonntagabend bei den beiden vergleichsweise jungen Kandidaten von SPD und CDU aus dem Wahlkreis 53 Rotenburg gekommen sein. Nach einer spannenden Verfolgungsjagd stand gegen 20.15 Uhr dann fest: Tobias Koch (37), nach 2017 erneut der chancenreichste Herausforderer von Eike Holsten (39), wird das Rennen nicht mehr für sich entscheiden können.

Nachdem der SPD-Politiker aus Vahlde wochenlang in der Region auf Stimmenfang gewesen war, mal mit, mal ohne den heimischen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil im Schlepptau, konnte Holsten seinen Kontrahenten schließlich abhängen.

Dabei machten bis zum Schluss nur wenige Prozentpunkte den Unterschied aus, am Ende verbuchte der Vahlder auf seinem Konto insgesamt 16 479 Stimmen (33,0 Prozent), Holsten lag mit 17 061 (34,2 Prozent) nur denkbar knapp davor. So fehlten Koch lediglich 583 Stimmen zum Überholen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 erhielt der Sozialdemokrat 13 928 Stimmen, sein Kontrahent von der CDU 14 605. Koch fehlten damals also 677 Kreuze auf dem Wahlzetteln– der Abstand hat sich verkleinert. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung dieses Mal bei 61,1 Prozent.

Auffällig: In seinem Heimatort kam der SPD-Mann auf dann doch eher magere 63,3 Prozent. „Das hat mich auch verwundert – da wäre sicher mehr drin gewesen“, kommentiert er das Ergebnis. Auf Samtgemeindeebene schenkten ihm 44,7 Prozent der Wähler das Vertrauen, Eike Holsten kam hier auf weit abgeschlagene 28,3 Prozent.

Vormittags im Vahlder Dorfgemeinschafthaus: Gutgelaunt wirft der Kandidat seinen Stimmzettel in die Wahlurne. © -

Am Vormittag war Koch in „seinem“ Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus als 117. Wähler an die Urne getreten. Nervosität war ihm da noch nicht anzumerken. „Wenn es gegen 18 Uhr geht und im Anschluss die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen kommen, wird es sicherlich ein bisschen aufregender“, erklärte der 37-Jährige. „Dann weiß man auch schon ein bisschen, wo die Reise hingeht.“ Auch wenn es nicht für ihn reichen sollte – Vorwürfe, einen unmotivierten Wahlkampf gemacht zu haben, müssten er und sein Team sich nicht machen: „Wir haben alles dafür gegeben, dass es heute klappt.“ Es sollte am Ende aber nicht reichen. Entsprechend gedämpft war die Stimmung bei Kochs Wahlparty im Vahlder Schützenhaus: Lange Gesichter, wo man auch hinsah.

Noch am Vortag war der Polizeibeamte auf Stimmenfang in Oyten, Ottersberg und Rotenburg gewesen, besuchte ferner die Reservistenkameradschaft in Visselhövede. Mehr als 50 Wahlkampftermine, sagt er, seien so in den vergangenen Wochen zusammengekommen – inklusive zahlreicher Haustürbesuche. „Das war schon alles recht sportlich, hat mir aber großen Spaß gemacht“, befindet er.

Sportlich sollte sich auch der Sonntagnachmittag noch für ihn gestalten: Seine Fußballjungs des Vahlder SV spielen auswärts gegen die Mannschaft Jeddingen II, Koch stand im Tor. „Ich kann meine Leute doch nicht im Stich lassen, nur weil heute eine Niedersachsenwahl ist“, betonte er da noch.

Der Mann hat Nerven: Wenige Stunden, bevor die Wahllokale schließen, spielt Koch noch auf dem Jeddinger Sportplatz Fußball. Am Ende siegt seine Mannschaft, der Vahlder SV, mit 4:1. © -

Als dann doch „sehr emotional“ beschrieb der Kandidat, der auf kommunaler Ebene bereits mehrere politische Ämter bekleidet, in Vahlde zudem Bürgermeister ist, den Wahlabend – zumal sich sein Ergebnis an sich durchaus sehen lassen konnte. „Aber es gibt bei der Wahl nun mal keine Silbermedaille.“ Seinen Beruf als Polizeibeamter wolle er nun natürlich ganz normal weiter ausüben.

Ob er 2027, bei der nächsten Landtagswahl, ein drittes Mal kandidieren möchte? Tobias Koch schüttelt auf Nachfrage den Kopf, sagt kurz und knackig: „Nein, das mache ich auf gar keinen Fall mehr.“