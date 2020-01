Kluge Köpfe drehen Film

Fintel/Soltau - Von Henning Leeske. „Kluge Köpfe für Klingbeil“ – unter diesem Motto hat der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär Lars Klingbeil ein Umweltprojekt ins Leben gerufen und Schüler aus seinem Wahlkreis gebeten, sich daran zu beteiligen. Dabei war den Jugendlichen sowohl das Thema als auch die Art die Präsentation völlig frei gestellt. 14 Neuntklässler des Realschulszweiges an der Fintauschule Lauenbrück fanden dieses Projekts so spannend, dass sie sich spontan entschieden hatten, daran teilzunehmen. Gemeinsam mit Schülern sechs weiterer Bildungseinrichtungen versammelten sie sich jetzt in der Mensa der Oberschule Soltau, wo die Abschlusspräsentation der Gruppenarbeiten stattfand.

Die Lauenbrücker Oberschüler hatten für das Projekt ein aufwendiges Video gedreht, in dem sie vor der Kamera beleuchten, welche Auswirkungen das Alltagsverhalten auf den Klimawandel hat. „Was hat die Nuss-Nougat-Creme mit dem Klimawandel zu tun?“, war eine Fragestellung. In dem Kurzfilm erörtert eine Mitschülerin, warum die süße Speise direkt das Klima beeinflusst. Die Schlüsselzutat zum leckeren Brotaufstrich sei nämlich das Palmöl, welches auf abgeholzten Regenwaldflächen in Monokulturen angebaut werde und so auch die heimische Tierwelt im Regenwald massiv gefährde, zusätzlich zum Klimaeffekt mit den fehlenden CO2-Speichern. Mit Fakten klären die Filmemacher über den Flächenverbrauch durch besonders klimaschädliche Brandrodung auf. Schon schmeckt der Schülerin im Video das Brötchen nicht mehr und versucht, es loszuwerden.

Bezüglich des Fleischkonsums gehen die Fintauer im Detail auf die Futtermittel ein und insbesondere auf den Eiweißträger Soja, der zu 80 Prozent importiert werde. Durch den Anbau und den langen Transport sei dessen Klimabilanz auch schlecht, aber für die hiesige Fleischproduktion sei Soja kaum verzichtbar. Außerdem zeigten die Schüler, die übrigens mit dem Zug nach Soltau gereist waren, wie viel Liter Wasser für die Produktion eines Laptops verwendet werden, nämlich 6 180 Liter. „Das habe ich auch noch nicht gewusst und überrascht mich absolut“, bezog sich Klingbeil auf die Menge des Wassers in der anschließenden Diskussion. Einige Schüler gaben hier zu, nur sehr ungern auf Fleisch bei der Ernährung verzichten zu wollen, was sich eben auch am Speiseplan der Mensa wiederspiegeln würde. „Ich bin dagegen, den Fleischkonsum zu verbieten“, machte der SPD-Politiker deutlich. „Es geht darum, die heimische Landwirtschaft zu stärken – und zwar mit einer Kennzeichnungspflicht, auch in Restaurants zum Beispiel, woher das Fleisch überhaupt kommt.“

Die Schüler hatten viele konkrete Forderungen an Klingbeil parat – konstruktive Vorschläge, die er gerne an die entsprechenden Stellen weiterleiten wolle, zum Beispiel an Niedersachsen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Denn viele Themen hingen direkt mit Abläufen in den Schulen zusammen. „Ich habe viel gelernt. Politik kann auch nicht alles wissen“, resümierte Klingbeil, der sich vorstellen kann derartige Demokratie-Projekte jedes Jahr durchzuführen.

„Als ich alle Schülerinnen und Schüler meines Wahlkreises im vergangenen Jahr dazu aufgerufen habe, konkrete Ideen in Gruppen zu erarbeiten und dann vorzustellen, war ich gespannt auf die Ergebnisse“, so der Munsteraner Sozialdemokrat. „Nach diesen Abschlusspräsentationen muss ich sagen: Ich bin beeindruckt! Bei den Vorstellungen mit Powerpoint, Videos und sogar kleinen Theaterstücken wurde deutlich, wie wichtig es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist, darüber zu reden, was jeder von uns im Alltag für mehr Umwelt- und Klimaschutz tun kann, wie wir die Ideen in die Wirklichkeit umsetzen und wie wir mehr Menschen dafür motivieren.“