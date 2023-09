Klimaschutzkonzept der Samtgemeinde Fintel nur knapp empfohlen

Von: Judith Tausendfreund

Unter anderem Merten Lüdemann (WG Helvesiek), Bürgermeister in Helvesiek, stellt im Klimaschutzausschuss zahlreiche Fragen zum Konzept. © Tausendfreund

Das Klimaschutz-Konzept der Samtgemeinde Fintel legt fest, wie Verwaltung und Politik in Zukunft mit klimaschutzrelevanten Entscheidungen umgehen wird. Noch ist das Konzept umstritten.

Lauenbrück – Das Klimaschutzkonzept, entwickelt von Klimaschutzmanager Matthias Weiß, steht im Fokus einer kontroversen Diskussion, die Montag Abend im Klimaschutzausschuss geführt wurde und sicherlich auf der Ratssitzung, die am Donnerstag, 28. September, ihre Fortführung finden wird.

Hoher Verwaltungsaufwand befürchtet

Die Kernfrage: Erleichtert das zu verabschiedende Konzept in Zukunft ein klimaschonendes Handeln von Seiten der Samtgemeinde? Oder sorgt das Konzept für einen hohen Verwaltungsaufwand, der möglicherweise nicht zu stemmen ist? Henrike Hoppe führte in Vertretung von Samtgemeindebürgermeister Sven Maier ins Thema ein. Weiß präsentierte sein Machwerk, unterbrochen durch zahlreiche Fragen, die gestellt wurden.

Noch sind viele Fragen offen

In diesen ging es sowohl um einzelne Maßnahmen als auch um ganz grundsätzliche Entscheidungen. Im Ausschuss prallten Meinungen aufeinander. „Für mich ist das ein Konzept, welches wir abgeben müssen, um erst mal in die Förderung reinzukommen“, plädierte Axel Matthies (SPD) für das Papier. „Das sehe ich komplett anders“, widersprach Helmut Oetjen (SPD). „Wir laufen in die falsche Richtung“, so Oetjen. Seine Forderung: Das Thema Nachhaltigkeit vom jetzt zu verabschiedenden Konzept komplett zu trennen. In der Beschlussvorlage wird das Konzept als „Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzept“ benannt – dementsprechend wurde nun über Grundsätzliches diskutiert. Oetjen erinnerte an den eigentlichen Auftrag aus dem Jahr 2019, hier werde anderes gefordert, als nun beschlossen werden solle. Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne) forderte seine Kollegen zu einer Grundsatzentscheidung auf: „Wollen wir Klimaschutz, ja oder nein?“, die Frage stellte er. Zwischen durch diskutierte die Redner auch über die Frage, ob die Samtgemeinde oder eben die einzelnen Gemeinden für den Klimaschutz zuständig seien. „Wir wollen gerne Klimaschutz, aber nicht so schnell und nicht bei uns“, beschrieb Matthies provozierend die bremsenden Reaktionen einiger Ausschussmitglieder. Oetjen forderte, die Beschlussvorlage zu ändern. Auf dieser waren zwei Punkte vermerkt: Zum einen, das Konzept zu beschließen und die Umsetzung vorzubereiten. Zum zweiten die Umsetzung auch durchzuführen und hierzu ein Klimaschutz-Controllingsystem aufzubauen.

Zustimmung zum Klimaschutz, aber nicht gänzlich zum Konzept

„Ich finde es wichtig, dass wir ein solches Konzept haben und beschließen“, meldete sich Tobias Koch (SPD) zu Wort. Er werde dennoch nicht zustimmen, da noch zu viele Punkte offen seien. Am Ende der Debatte erfolgte zunächst eine Abstimmung, ob die von Oetjen vorgeschlagene Änderung des Beschlussvorschlags vorgenommen werden solle. Diese Idee fand keine Mehrheit. Anschließend stimmten drei Mitglieder für die Verabschiedung des Konzepts, zwei enthielten sich und eine Stimme wurde gegen die Entscheidung abgegeben. Zum zweiten Punkt, also der eigentlichen Umsetzung, wurden zwei Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen abgegeben. Final entschieden ist damit noch nichts, der Ausschuss hat lediglich seine Empfehlung an den Rat formuliert.