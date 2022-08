Samtgemeinde Fintel legt im Klimaschutz-Ausschuss Liste möglicher Einsparungen vor

+ © Heyne Auch die Beleuchtung öffentlicher Gebäude der Samtgemeinde Fintel wie am Rathaus Lauenbrück steht auf dem Prüfstand, um Energie einzusparen. © Heyne

Auch die Verwaltung der Samtgemeinde Fintel macht sich aus aktuellem Anlass Gedanken über mögliche Einsparungen im Energiesektor. So hat Samtgemeindebürgermeister Sven Maier im Klimaausschuss eine Agenda mit 15 Punkten für Einsparungspotenzial vorgelegt. Nicht alle Vorschläge seien konkret durch die Samtgemeinde umsetzbar, sollten allerdings geprüft werden. Dabei gehe es sowohl um „kleine als auch große“ Stellschrauben.

Lauenbrück – Zu Letzteren gehört sicherlich die Forderung nach einer Modernisierung und Effektivierung der Heizungsanlagen sowie die Prüfung, ob bei den eigenen Liegenschaften der Einsatz von Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpentechnik sinnvoll ist. Andere Maßnahmen umfassen die Reduzierung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden, die aktuell bei 20 Grad liegt, ein effizienteres Lüftungsmanagement, kein Standby-Betrieb nicht genutzter Geräte, die Abschaffung von Warmwasser zum Händewaschen, eine Reduzierung der Kopiergeräte und Drucker, die verstärkt gemeinschaftlich genutzt werden sollen, sowie das Verbot, in der Verwaltung privat angeschaffte Ventilatoren und Heizlüfter zu betreiben.

Darüber hinaus sollen die Hausmeister verstärkt als Energiebeauftragte agieren. Dem Vorschlag Hans-Jürgen Schnellrieders (Grüne), einen externen Energieberater hinzuziehen, mochte Maier nicht folgen: „Wir versuchen zunächst, diese Maßnahmen intern umzusetzen.“

Ein weiterer Punkt auf der Agenda: eine bessere Auslastung der Räume durch flexible Arbeitsplätze. „Das brauchen wir auch angesichts der räumlichen Einschränkungen hier“, so Maier. Auf die Frage, wie viele Mitarbeiter in der Verwaltung bereits die Möglichkeit der Arbeit vom Homeoffice aus nutzten, stellte er fest: „Wir sind gut aufgestellt. Gemäß der Dienstvereinbarung in den Fachdiensten wird diese Option von rund der Hälfte der Mitarbeiter genutzt.“ Noch in der Testphase sei die Anpassung der Telefonanlagen, die ein Durchstellen dienstlicher Anrufe nach Hause ermöglichen soll.

Wenn das, was uns als Kindern als selbstverständlich beigebracht wurde, nicht schon längst gemacht wurde, dann sind hier öffentliche Gelder verschwendet worden.

Nicht bei allen kamen die Verbesserungsvorschläge gut an. „Das ist alles gesunder Menschenverstand“, so Volker Witt von der CDU. „Wenn das, was uns als Kindern als selbstverständlich beigebracht wurde, nicht schon längst gemacht wurde, dann sind hier öffentliche Gelder verschwendet worden.“ Den aus Reihen der SPD geäußerten Einwand, aus finanzieller Sicht glichen Maßnahmen oft einem Blick in die Glaskugel, mochte Schnellrieder so nicht stehen lassen: „Hier geht es nicht um eine Wette auf die Zukunft, sondern um die nächsten Generationen und die Erderwärmung.“ Der allgemeinen auch von der CDU geteilten Sichtweise, bei den geplanten Maßnahmen für Energieeinsparungen sei auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorzunehmen, fand nicht seine Zustimmung.

Als ebenfalls nicht konsensfähig erwies sich der von Schnellrieder vorgestellte Antrag der Grünen, die Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Hauptsatzung zu verankern. „Für mich ist es sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig, dass wir freiwillige Leistungen der Samtgemeinde als Pflicht in der Satzung aufnehmen“ – damit sprach Helmut Oetjen (SPD) den meisten Anwesenden aus der Seele. Dem pflichtete Volker Witt bei: „Wir sollten flexibel bleiben und uns nicht durch eigene Reglementierung einschränken.“ Dem widersprach Schnellrieder: „Wir treffen jede Woche die gleichen schlechten Entscheidungen, haben uns gerade gegen die Ausrüstung der Feuerwehrhäuser mit Wärmepumpen entschieden.“ Man müsse auch über Generationen hinweg denken: „Wir können nicht immer nur in dieser kleinen Mickymaus-Legislaturperiode denken – wenn wir nichts machen, wird es am Ende viel teurer.“

Am Ende wurde sein Antrag abgelehnt, allerdings mit dem allgemeinen Vorsatz, die Inhalte später als Absichtserklärung zu formulieren, denn, wie Rathauschef Maier schlichtend erklärte: „Am Ende sind wir inhaltlich doch gar nicht so weit auseinander.“

Bereits im Vorfeld war ein in letzter Minute eingereichter Antrag der Grünen abgewiesen worden, allerdings das nicht wegen des Inhalts (nämlich dem Vorschlag, sich kurzfristig um Einsparungen im kommenden Winter Gedanken zu machen), sondern ob dessen Kurzfristigkeit. „Das ist eine Unsitte, die hier allmählich einreißt“, monierte Ratsherr Arne Homfeldt (CDU). Wenn am selben Tag morgens ein Antrag eingereicht werde, habe kaum jemand Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.