Grünes Licht für Sanierung des Vereinsheims des TV Stemmen

Stemmen – Im kommenden Jahr feiert der TV Stemmen sein 100-jähriges Bestehen. Zwar steht noch nicht exakt fest, wie das Jubiläum gefeiert wird, doch nun wissen die Mitglieder und Freunde des Vereins zumindest, dass sie mit einem sanierten Sporthaus rechnen können. Denn das Bangen um die Finanzierung der dringend notwendigen Sanierung ist nun vorbei: Während der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Stemmen wurde der einstimmige Beschluss gefasst, notfalls die Sanierung mit Mitteln aus der Gemeinde zu stemmen.

„Ich bin sehr froh über den Beschluss, denn das Projekt hing jetzt einige Zeit in der Schwebe“, freute sich Vereinsvorsitzender Tim Pyka, nachdem die Entscheidung getroffen wurde. Schon länger ist ihm klar, dass das Haus, das inzwischen gute 35 Jahre alt ist, inzwischen einige Mängel aufweist. Die Kosten für die Sanierung schätzt der Verein auf etwa 350 000 Euro, kein Pappenstiel für die Sportler.

Um das Ganze anzugehen, wurden daher sowohl beim Kreissportbund als auch beim Land Niedersachsen verschiedene Fördermöglichkeiten überprüft und beantragt. Doch bis heute ist eben nicht klar, ob diese Förderung fließen wird. „Wir wollen in jedem Fall noch bis Ende August warten, dann wissen wir mehr“, betonte Bürgermeister Reinhard Trau (Wählergemeinschaft). Da es jedoch auch sein könne, dass die Finanzierung auf diesem Weg nicht umzusetzen sei, regte er an, schon jetzt einen Beschluss in der Sache zu fassen. Nachdem die Mitglieder des Gemeinderats feststellten, dass die finanzielle Ausgangslage der Kommune eine solche Unterstützung für den Verein möglich werden lässt, kam dann die entsprechende Zusage. Zuvor gaben die Ratsmitglieder zu bedenken, dass auch in Stemmen die Gewebesteuereinnahmen momentan sinken – dies sei der Pandemie, aber auch einer Insolvenz im Ort geschuldet. Nichtsdestotrotz sei man in der Lage, das Projekt anzugehen.

In der Folge kann spätestens im Herbst die Ausschreibung erfolgen. Geplant ist ein neues Dach, eine neue Tür, ein neues Schließsystem. Außerdem wird das Dach eine Gaube erhalten, sodass der Raum anders als bisher genutzt werden kann. „Innen im Haus wird der Verein in Eigenleistung neu streichen“, so Pyka. „Wir wollen auch den hinteren Platz noch sanieren und einiges mehr“, führte er weiter aus.

Der Verein bietet vom Fußball über Tennis, Kegeln, Pilates bis hin zum Zumba eine breite Angebotspalette, die von den Bürgern gerne genutzt wird. Aktuell findet der Sportbetrieb draußen statt. Dies liegt weniger an dem sanierungswürdigen Zustand des Hauses, als vielmehr an den nach wie vor aktuellen Einschränkungen durch die Pandemie.

„Wir freuen uns aber sehr, dass wir den Sportbetrieb wieder aufnehmen durften und hoffen auch, dass es so positiv weitergeht“, so der Vorsitzende. Wenn die Situation in Sachen Großveranstaltungen dann etwas klarer geregelt sei, werde der TV Stemmen sicher auch die genaue Planung des anstehenden Jubiläumsjahrs angehen und diese bekannt geben. jtb