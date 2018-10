Ein klares Bekenntnis

Einen vorformulierten Antrag, der Samtgemeinde das Nachbargelände anbieten zu wollen, hatte Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD) schon in der Tasche. Nur ob die auch zugreifen wird, scheint gegenwärtig mehr als fraglich. Die Verwaltung jedenfalls hatte schon im Vorwege klar gemacht, das Grundstück, welches die Gemeinde im Zuge der Baugenehmigung für die Kita-Erweiterung erwerben musste, von den Fintelern nicht abkaufen zu wollen. „Sollte die Übergabe dieser Liegenschaft tatsächlich nicht erreicht werden, müssen wir neu beraten“, stellte Behrens in Aussicht. Dieses Szenario möchte sich Ratsherr Dietmar Röhrs (CDU) aber erst gar nicht ausmalen: „Die Samtgemeinde muss dieses Grundstück kaufen, da würde ich nicht so einfach klein beigeben, das gehört dazu und sie wird irgendwie auch einen Nutzen daraus ziehen können.“ Dem pflichtete sein Fraktionskollege bei: „Es wäre ganz schön dumm von der Samtgemeinde, das nicht zu nehmen, auch wenn das mehr kostet.“ Sein Vorschlag: Diejenigen unter den Finteler Politikern, die wie er ebenso im Samtgemeinderat sitzen, sollten in dem Gremium doch bitteschön Überzeugungsarbeit leisten. Das fand allgemeine Zustimmung in der Runde.

Warum aus Finteler Sicht ein Verkauf des Kita-Grundstücks überhaupt Sinn macht, erläuterte Klaus Aselmann (CDU). Seinen Worten nach würden inzwischen alle Kindertagesstätten von der Samtgemeinde betrieben, so auch seit zehn Jahren die in Fintel. Aber: Gerade bei Hausmeisteraufgaben habe es seitdem immer wieder ein Durcheinander gegeben. „Mal musste jemand von der Gemeinde etwas machen, mal jemand von der Samtgemeinde.“ Ohnehin, so Aselmann, könne ein Verkauf für die Gemeinde nur zuträglich sein. „Um so unsere Haushaltslage besser hinzubekommen.“ Das Gebäude an den Betreiber zu veräußern – laut Werner Kahlke (SPD) eine „sinnige Sache“: Wir wissen ja auch, dass die Mieteinnahmen, die wir mit dem Kindergarten erzielen, von den Kosten, die wir haben, gänzlich aufgefressen werden“, so der Ratsherr.

Wie es denn um die zu erwartenden Erlöse bestellt sei und wofür diese verwendet werden sollen, wollte Gabriele Schnellrieder (Bündnis 90/Die Grünen) vom Bürgermeister wissen. Der erklärte, dass über eine Verwendung konkret erst in den Haushaltsberatungen gesprochen werden müsse. „Wir haben ja die Erschließungskosten für unser neues Baugebiet zu tragen und auch im Freibad stehen einige Maßnahmen an.“ Behrens sprach von einem Buchwert in Höhe von rund 800 000 Euro. „Genaueres muss dann noch in einem Kaufvertrag geregelt werden.“